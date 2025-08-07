Murió Osvaldo Piro, una leyenda del tango

El histórico bandoneonista Osvaldo Piro, falleció a los 88 años en Córdoba. El músico, director, arreglador y compositor compartió gran parte de su vida personal con la cantante Susana Rinaldi. Sus restos serán velados a partir de las 17 en el Salón Leopoldo Marechal de la ciudad de La Falda, localidad donde vivía hacía un tiempo con su actual mujer. Según informaron fuentes cercanas a la familia, el intérprete “Estaba transitando una enfermedad y estos últimos días lo habían internado”.

Nació en el barrio porteño de La Paternal, y desde chico comenzó su amor por el bandoneón y tuvo como maestros a Félix Cordisco y Domingo Mattio. A los 15 años debutó con la orquesta de Ricardo Pedevilla y un año después entró a la de Alfredo Gobbi donde estuvo durante seis años, hasta que, en 1964, pasó a la de Fulvio Salamanca.

En 1965, empezó su propio camino y armó su propia orquesta - con la que debutó el 16 de febrero- y grabó su primer disco, que en su tapa era presentado por Aníbal "Pichuco" Troilo, su padrino artístico.