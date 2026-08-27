Violento choque en cadena en el Puerto: hay cuatro heridos y un auto casi se incrusta en un famoso restaurante

Por motivos que son materia de investigación, un violento choque en cadena se registró en la tarde de este jueves en el Puerto de Mar del Plata, donde uno de los autos involucrados casi se incrusta en un famoso restaurante de pescados y mariscos.

El siniestro ocurrió alrededor de las 17 en la avenida De los Trabajadores e Irala.

Según pudo averiguar 0223, tres vehículos colisionaron alrededor de las 17 en la avenida De los Trabajadores e Irala, y uno de ellos estuvo al borde de colisionar contra La Farola.

Un Toyota Corolla gris habría impactado con el Peugeot 208 blanco cuando se trasladaban por la avenida, mientras que una Jeep Renegade también perdió el control y quedó cerca de estrolarse contra el tradicional comercio gastronómico.

Una Jeep quedó cerca de meterse de lleno a un local gastronómico.

Conforme a fuentes consultadas, efectivos policiales se hicieron presente en la zona y personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias (Same) asistió a cuatro personas heridas, de las cuales una es una mujer de 40 años que sufrió politraumatismos leves.

Los rodados que se llevaron la peor parte fueron el Toyota y la Jeep, los cuales quedaron con los frentes destruidos, aunque el vehículo gris también perdió parte del paragolpe.