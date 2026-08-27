Mar del Plata sumará vuelos directos con dos provincias y reforzará la conexión con Buenos Aires

Aerolíneas Argentinas anunció su programación para la temporada de verano 2027 y confirmó un refuerzo de la conectividad aérea con Mar del Plata, que contará con 31 frecuencias semanales durante enero.

La cifra ubica a la ciudad entre los destinos turísticos nacionales con mayor cantidad de vuelos de la compañía para la temporada. La programación contempla además conexiones directas entre Mar del Plata y Córdoba y Tucumán, lo que permitirá viajar entre esas ciudades sin necesidad de pasar por Buenos Aires.

Aerolíneas reforzará la conexión entre Buenos Aires y Mar del Plata con 31 vuelos semanales.

Según informó la empresa, durante enero ofrecerá un total de 1.508.834 asientos, un 13% más que en el mismo mes de 2026, y el incremento estará impulsado principalmente por la red de cabotaje, que también crecerá ese porcentaje.

En el caso de Mar del Plata, las 31 frecuencias semanales forman parte del refuerzo de la operación hacia los principales destinos turísticos del país. La programación anunciada también incluye 70 vuelos semanales desde Buenos Aires hacia Bariloche y Córdoba, 56 hacia Mendoza e Iguazú, 55 a Ushuaia y 45 a Salta.

En el verano también se podrá viajar desde Mar del Plata hacia Córdoba y Tucumán.

Además de la conectividad con Buenos Aires, Aerolíneas Argentinas mantendrá los llamados intertramos, que permiten conectar ciudades del interior sin pasar por Aeroparque o Ezeiza. Entre ellos figuran Córdoba–Mar del Plata y Tucumán–Mar del Plata, junto con otras rutas como Córdoba–Ushuaia, Córdoba–El Calafate, Córdoba–Bariloche, Rosario–Bariloche y Mendoza–Bariloche.

Más vuelos internacionales

La programación de verano también contempla nuevas rutas internacionales: Aerolíneas Argentinas comenzará a volar a Cartagena de Indias desde el 1 de enero, con cinco frecuencias semanales, mientras que Curazao tendrá su debut el 2 de enero, con cuatro frecuencias semanales, dos directas y dos vía Aruba.

Aerolíneas Argentinas anunció su programación para la temporada de verano 2027.

Brasil tendrá una fuerte presencia en la oferta de la compañía, con vuelos hacia Florianópolis, Río de Janeiro, San Pablo, Salvador de Bahía, Porto Seguro, Porto Alegre y Curitiba.

También se sumará la nueva ruta Córdoba–Cabo Frío, que comenzará a operar el 26 de diciembre con dos frecuencias semanales. El destino brasileño también contará con vuelos desde Buenos Aires y Rosario.

En tanto, durante el verano habrá vuelos diarios a Aruba y operaciones hacia Punta Cana y Cancún, con hasta siete frecuencias semanales. En Europa se mantendrán las rutas a Madrid, con 10 frecuencias semanales, y Roma, con cuatro, mientras que Miami contará con 16 vuelos semanales.

El anuncio fue realizado por el presidente y CEO de Aerolíneas Argentinas, Fabián Lombardo, durante un encuentro con socios estratégicos y clientes de la compañía, donde se presentó la programación prevista para la próxima temporada.