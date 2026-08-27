Accidente entre una moto y una camioneta: un joven resultó herido

Un joven de 24 años resultó herido este jueves por la tarde tras un choque entre una moto y una camioneta ocurrido en el barrio Bernardino Rivadavia de Mar del Plata.

El siniestro se produjo cuando una Ford Ranger de color rojo, conducida por un hombre de 30 años, circulaba por Castelli y, al llegar al cruce con Jara, fue sorprendida por la presencia de un camión que tapó la visual al momento de realizar el giro hacia la avenida Jara.

En esas circunstancias, la camioneta impactó contra una motocicleta que se encontraba en el lugar. Como consecuencia del choque, el conductor del rodado menor sufrió lesiones en los dedos de una de sus manos.

Según informaron fuentes consultadas, el motociclista no necesitó ser trasladado a un hospital y permaneció en el lugar tras recibir asistencia. La moto, en tanto, quedó tirada sobre la calzada luego del impacto.

El accidente ocurrió este jueves por la tarde en Jara y Castelli.

Personal de la Subsecretaría de Tránsito se hizo presente y le practicó al conductor de la Ford Ranger un test de alcoholemia, que arrojó resultado negativo.

Mientras se desarrollaban las tareas en el lugar, efectivos policiales desviaron el tránsito para permitir el trabajo de los agentes y evitar nuevos incidentes en una zona de importante circulación.