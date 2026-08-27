La "guerra" de Atlético Madrid y Julián Álvarez sumó un nuevo capítulo

El Atlético de Madrid difundió este jueves un comunicado oficial en el que todos los miembros de su Consejo de Administración manifestaron “absoluto respaldo” a la postura institucional adoptada respecto al futuro de Julián Álvarez. Según señaló el texto, el club madrileño reiteró que “el Atlético de Madrid está abierto a las negociaciones propias del mercado de transferencias, pero siempre de una forma ética y profesional y con respeto entre los clubes”. El Consejo respaldó “completamente la posición previamente comunicada por el club de que el Fútbol Club Barcelona no ha cumplido con estos requisitos y por consecuencia ni ha existido ni va a existir ninguna negociación con ellos en relación al traspaso de Julián Álvarez”.

COMUNICADO OFICIAL DE ATLÉTICO MADRID

El club confía en que el futbolista comprenderá la postura institucional y retome su concentración en el trabajo diario: “El Atlético de Madrid está convencido de que nuestro jugador comprenderá la decisión, centrándose en trabajar de la mejor manera para ayudar al club a cumplir sus objetivos, como ya lo ha hecho en las dos temporadas que ha estado defendiendo nuestros colores”.

Este anuncio llegó en medio de la incertidumbre sobre la situación deportiva y contractual de Julián Álvarez, quien acumula dos días consecutivos de ausencia en los entrenamientos del plantel, según confirmaron fuentes del propio club. La entidad rojiblanca atribuyó la inasistencia a una “indisposición”, mientras se mantienen abiertos los interrogantes a pocos días del cierre del mercado de pases.

Según reportó MARCA, la ausencia del delantero argentino ha generado un clima de tensión en el entorno del club, que reconoce sentirse perjudicado por la prolongación del conflicto. Fuentes del Atlético de Madrid consultadas por el medio señalaron que el caso afecta tanto en lo deportivo como en la imagen institucional, especialmente tras el partido ante el Villarreal, donde la afición mostró su malestar hacia el futbolista.



