Escándalo en la Unmdp: una pelea entre estudiantes derivó en un cruce entre la rectora y el Gobierno nacional

Tras la viralización de videos de violencia en una asamblea de Humanidades, el Gobierno nacional apuntó contra la rectora de la Unmdp y ella respondió.

Recientemente se viralizaron en las redes sociales distintos videos de una pelea originada en plena asamblea universitaria entre estudiantes de distintas agrupaciones políticas de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Mar del Plata (Unmdp).

Según trascendió, la violencia escaló a partir de insultos por la presencia de militantes libertarios ajenos a la facultad. En los videos se pueden ver empujones y piñas que van y vienen entre los miembros de Propuesta por la Libertad y el resto de las organizaciones: Humanidades por el Proyecto, Confluencia, MUE y Ya Basta.

Captura de video de los disturbios en la asamblea estudiantil de la Facultad de Humanidades.

En esa línea, el subsecretario de Políticas Universitarias de la Nación Alejandro Alvarez le envió una carta a la rectora de la Unmdp Mónica Biasone en la que le ordena "que asuma sus responsabilidades" y le "ponga fin a la violencia". Alvarez agregó que seguía la instrucción de la ministra Sandra Pettovello y que "si no puede hacerlo, solicite la asistencia de las fuerzas de seguridad. Continuar con su actitud pasiva es complicidad con los violentos”.

En la carta, el funcionario también hizo referencia a uno de los videos en donde se escucha a una militante de izquierda gritarle "fachos" a los miembros de las agrupaciones libertarias: “Estas conductas totalitarias violentan la convivencia democrática que las instituciones universitarias deben garantizar conforme lo previsto en los artículos 29, 31 y 33 de la Ley de Educación Superior N° 24.521".

Captura de video al que hace mención Álvarez en la carta dirigida a Biasone.

Alvarez agregó que “ya se han registrado con anterioridad episodios de agresiones físicas y verbales contra estudiantes de una agrupación universitaria que expresaba sus ideas políticas en el ámbito de la Universidad”, por lo que directamente se dirigió a la rectora para que “tome las medidas disciplinarias que correspondan para garantizar la seguridad física de los estudiantes, la libre expresión de las ideas políticas, el cumplimiento de la ley y la defensa de los derechos constitucionales”.

La respuesta de la rectora no tardó en llegar y también fue pública: “Agradezco su interés por la Universidad como así también el de la Ministra Sandra Pettovello. Desde el 1° de diciembre de 2025, fecha en que asumí como rectora, vengo solicitando una audiencia para poder abordar personalmente las cuestiones centrales que atraviesa nuestra Universidad, la misma hasta el momento, no me ha sido concedida”.

"La UNMDP cuenta con sus mecanismos institucionales para abordar estas cuestiones", expresó Biasone en X.

Respuesta de Alejandro Álvarez a la rectora de la Unmdp Mónica Biasone en su cuenta oficial de X.

"El diálogo entre las autoridades universitarias y el Gobierno es una responsabilidad institucional. En cuanto a su inquietud, la Unmdp cuenta con sus mecanismos institucionales para abordar estas cuestiones", sintetizó la rectora. Cabe mencionar que el subsecretario de Políticas Universitarias de la Nación volvió a responderle: “Va a ser citada cuando tenga una solución a la violencia, la tiene?”. Por ahora, Biasone decidió dejar el tema ahí.