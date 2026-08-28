La Universidad recibe a 17 estudiantes extranjeros en Mar del Plata

La llegada de estudiantes internacionales no solo impulsa la internacionalización de la UNMDP, sino que también enriquece la diversidad cultural de sus espacios académicos.

El pasado miércoles 26 de agosto, la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMDP) dio la bienvenida a un grupo de 17 estudiantes extranjeros que cursarán el último tramo del año académico en la institución. Provenientes de países como Francia, Italia, Colombia, México, Rusia, Brasil y Uruguay, estos jóvenes se integraron a diversas unidades académicas de la universidad en el Aula Silvia Filler.

Los programas ESCALA y PILA, junto con convenios bilaterales gestionados por las facultades, fueron los canales mediante los cuales estos estudiantes eligieron la UNMDP para vivir una experiencia académica y cultural. Entre los motivos que destacaron se encuentran la oportunidad de mejorar su español, experimentar una cultura diferente a la europea y enriquecer su formación personal y profesional.

Facundo Bustos, miembro del equipo de vicerrectorado, destacó la importancia de estos intercambios: “Es una alegría enorme. Así como nosotros los recibimos a ellos, también hay estudiantes, investigadores y docentes de la Universidad Nacional de Mar del Plata que van a estar realizando sus experiencias en otras universidades”. Además, agregó que “es importante porque genera conocimiento, experiencias distintas e intercambio para nuestros estudiantes y docentes. Estamos muy contentos porque los estudiantes se van con una experiencia positiva”.

Este compromiso con la internacionalización forma parte de una política institucional que busca impactar positivamente en la comunidad universitaria local a través del intercambio cultural y académico. Bustos remarcó que “el mundo hoy está interrelacionado y eso es parte de la educación pública y de la educación argentina. Lo que se destaca es la variedad de carreras que vienen a formar los propios estudiantes de otros países”.

Entre los estudiantes recibidos, Martín Block, de Alemania y cursante de Filosofía, mencionó: “La Universidad de Mar del Plata tiene conexión con mi universidad en Alemania. Me gustan mucho el mar, las olas y el sol y, además, quiero comparar las dos universidades”. Por su parte, Lucía Sosa, estudiante uruguaya de Psicología, expresó que eligió la ciudad porque “me pareció la edad idónea para vivir esta experiencia y siento mucha afinidad con Argentina, porque tenemos cosas en común”. Añadió que “los profesores y mis compañeras son todos muy serviciales, te integran un montón. La forma de enseñar es muy parecida a la de Uruguay, por lo que se me hizo todo muy familiar y ameno”.

La bienvenida oficial contó con la presencia de Alejandro Arcamone, secretario de Bienestar de la UNMDP, quien invitó a los estudiantes extranjeros a participar de las actividades que ofrece la universidad durante su estadía. Arcamone señaló: “Estamos para acompañarlos. Nos gustaría que se vayan de la ciudad con una sonrisa y con la posibilidad de haber compartido juntos una linda experiencia. Estaríamos gustosos de que formen parte de nuestras actividades”.

La llegada de estudiantes internacionales no solo impulsa la internacionalización de la UNMDP, sino que también enriquece la diversidad cultural de sus espacios académicos. Para quienes participan del intercambio, representa una oportunidad para crecer personal y profesionalmente, al acercarse a nuevas formas de enseñanza y a la cultura argentina en primera persona.