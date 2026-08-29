¿Sol o lluvias para este fin de semana?: así estará el clima en Mar del Plata

El SMN anticipa un sábado con una máxima de 17°C y posibles chaparrones hacia la noche.

Mar del Plata tendrá un fin de semana con temperaturas agradables para los últimos días de agosto, aunque con algunos cambios en las condiciones meteorológicas. La jornada del sábado estará condicionada por temperaturas más templadas, pero la nubosidad irá en aumento y los chaparrones podrían aparecer hacia la noche.





El SMN anticipa un sábado con una máxima de 17°C y posibles chaparrones hacia la noche.

cielo despejado y una temperatura de 6°C

Servicio Meteorológico Nacional (SMN),

mínima de 6°C y una máxima de 17°C.

parcialmente nublado,

noche el servicio anticipa chaparrones

12 km/h.

domingo

mínima de 8°C y una máxima de 16°C

chaparrones

hasta 22 kilómetros por hora.

La mañana de este sábado comenzó con, mientras que la humedad alcanzó el 96%. Según el pronóstico della jornada tendrá una temperaturaDe acuerdo con el SMN, durante la mañana el cielo estarápero la nubosidad irá aumentando hacia la tarde, con un cielo mayormente nublado. Para la. Con vientos leves del sentido Noroeste que podrían alcanzar hastaPara el, el SMN anticipa una. Durante la madrugada podrían registrarse, mientras que para el resto de la jornada el cielo se presentará parcialmente nublado, con vientos leves de