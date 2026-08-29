¿Sol o lluvias para este fin de semana?: así estará el clima en Mar del Plata
La ciudad tendrá un fin de semana con temperaturas agradables para esta época del año, aunque podrían registrarse algunas precipitaciones.
29 de Agosto de 2026 08:18
Por Redacción 0223
PARA 0223
Mar del Plata tendrá un fin de semana con temperaturas agradables para los últimos días de agosto, aunque con algunos cambios en las condiciones meteorológicas. La jornada del sábado estará condicionada por temperaturas más templadas, pero la nubosidad irá en aumento y los chaparrones podrían aparecer hacia la noche.
El SMN anticipa un sábado con una máxima de 17°C y posibles chaparrones hacia la noche.
La mañana de este sábado comenzó con cielo despejado y una temperatura de 6°C, mientras que la humedad alcanzó el 96%. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la jornada tendrá una temperatura mínima de 6°C y una máxima de 17°C.
De acuerdo con el SMN, durante la mañana el cielo estará parcialmente nublado, pero la nubosidad irá aumentando hacia la tarde, con un cielo mayormente nublado. Para la noche el servicio anticipa chaparrones. Con vientos leves del sentido Noroeste que podrían alcanzar hasta 12 km/h.
Para el domingo, el SMN anticipa una mínima de 8°C y una máxima de 16°C. Durante la madrugada podrían registrarse chaparrones, mientras que para el resto de la jornada el cielo se presentará parcialmente nublado, con vientos leves de hasta 22 kilómetros por hora.
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