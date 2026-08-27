Casi 20° este viernes y agosto se despide con un finde espectacular en Mar del Plata

El pronóstico del tiempo para este viernes y el fin de semana en Mar del Plata

Después de aguantar jornadas heladas, ventosas o lluviosas, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó un viernes con temperatura ideal y anticipó un fin de agosto con condiciones agradables en Mar del Plata.

En principio, el organismo anunció una linda noche de jueves con el cielo despejado, 10° y viento que correrá suave desde el sector sudoeste, a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora (km/h).

El clima permitirá salir a pasear por la costa y bajar a la playa.

En cuanto al viernes, se prevé que sea el mejor día, con una máxima de 18° y una mínima de 7°, sin viento preocupante y cielo algo nublado a lo largo de todo el día.

Puntualmente, a la mañana el viento soplará desde el sudoeste con algo más de intensidad, pero a la tarde cambiará al noroeste y bajará la velocidad a entre 7 y 12 km/h, lo que se mantendrá también a la noche.

Finalmente la jornada cerrará con 14° y para el sábado la máxima será de 15° y la mínima de 7°, pero más allá de buen tiempo se estiman tormentas aisladas durante la noche.

Por el lado del domingo, el SMN proyectó una máxima de 16° y una mínima de 8°, sin precipitaciones ni vientos intensos.