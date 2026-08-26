Primero la trampa, después el queso: antes de los días primaverales, llegan las lluvias a Mar del Plata

El SMN anticipó una máxima de 16° para el miércoles y de 18° para el viernes.

Después de una jornada ventosa en la que mejoró la temperatura en Mar del Plata, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó lluvias para esta noche y el inicio del jueves.

En principio, se espera un cierre de miércoles con 11°, viento suave del sector norte y precipitaciones, que se extenderán hasta la mañana.

Después de las lluvias, el clima del viernes permitirá disfrutar de la costa marplatense.

En cuanto al jueves, comenzará con lluvias que se disiparán hacia el mediodía y el organismo anunció una máxima de 16° y una mínima de 9°.

Conforme al SMN, el cielo estará mayormente nublado durante la tarde y algo nublado por la noche, mientras que el viento variará a lo largo de la jornada.

Durante la mañana soplará de forma moderada (13-22 km/h) del sur, por la tarde será más intenso (23-31 km/h) desde el oeste y por la noche terminará leve del sudoeste.

El viernes cambiará la situación climática, ya que se estima que el termómetro alcance los 18°, salga el sol y el viento no sea un problema, con ráfagas suaves desde el noroeste.