Un policía fue encontrado sin vida mientras trabajaba como guardia en un barrio cerrado

La Justicia lleva adelante una investigación para determinar las circunstancias del hecho. (Imagen ilustrativa generada con IA)

Un efectivo de la Policía de la Provincia de Buenos Aires fue hallado sin vida este domingo en una garita de seguridad mientras se encontraba cumpliendo un servicio de Policía Adicional. Se pudo constatar que, por motivos que aún son motivo de investigación, recibió un disparo en el pecho con su arma reglamentaria.

El hecho ocurrió en una casilla de vigilancia del barrio cerrado Campos de Roca I, ubicado sobre la Ruta 2, a la altura del kilómetro 65, en el partido de Brandsen.

La tragedia dio lugar a la altura del kilómetro 65 de la Ruta 2.

Ante el llamado a emergencias, una ambulancia ocurrió al lugar de la tragedia al rededor de las 15. No obstante, el profesional médico que acudió solo pudo constatar el deceso del hombre.

La víctima, oriunda de General Paz, prestaba funciones en el Comando de Prevención Rural (CPR) de General Belgrano al momento de su fallecimiento. Allí fue que peritos de la Policía Científica y funcionarios judiciales realizaron las tareas correspondientes para preservar evidencias y avanzar con la investigación.

Más allá de los avances preliminares, no existe una hipótesis clara sobre lo sucedido y la causa permanece bajo investigación. Se prevé que las imágenes registradas por las cámaras de seguridad —junto con las pericias balísticas y los testimonios que se incorporen al expediente— serán de vital importancia para la evolución de la misma.