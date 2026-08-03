Impactante accidente en la ruta: iban a un encuentro de motos, chocaron contra un camión y murieron

Un violento hecho vial conmocionó a la provincia de Corrientes tras un impactante accidente en la Ruta Nacional 14. Un grupo de vecinos de La Cruz iban a un encuentro de motos a bordo de un vehículo cuando chocaron contra un camión y murieron dos de los ocupantes en el acto. La violenta colisión involucró a un automóvil particular y a un transporte de carga de gran porte en inmediaciones de Gobernador Virasoro. Las intensas lluvias complicaron drásticamente las condiciones de visibilidad y transitabilidad en el corredor al momento del accidente.

Quiénes son las víctimas y qué pasó con los ocupantes del otro vehículo

El trágico episodio ocurrió a la altura del kilómetro 722 de la traza, cuando el automóvil rodado menor impactó de manera directa contra la batea trasera del transporte de carga. Como consecuencia de la violencia del choque, el vehículo terminó completamente destruido a un costado de la banquina, a metros de un arroyo. Integrantes del cuerpo de bomberos voluntarios debieron trabajar intensamente durante varias horas en la zona para rescatar a los sobrevivientes atrapados entre la carrocería.

Un bitren es un vehículo enorme de transporte de cargas.

Las víctimas fatales fueron identificadas como Héctor Pintos, de 41 años; y Joel Escalante, de 17. En tanto, otros dos acompañantes resultaron con heridas de diversa gravedad y fueron derivados de urgencia al Hospital San Juan Bautista de Santo Tomé. Mientras uno de los jóvenes evoluciona de manera favorable, el otro permanece internado en estado delicado bajo constante supervisión médica.

Por su parte, el chofer del transporte de carga pesada abandonó el lugar del hecho minutos después del fuerte impacto sobre la calzada. Sin embargo, horas más tarde fue localizado por las autoridades en un corralón de la ciudad de Santo Tomé tras ser entregado por su propio progenitor. El fiscal Facundo Cabral dispuso la detención inmediata del camionero de veinticuatro años mientras avanzan las actuaciones sumariales.

La Policía busca establecer las causas del siniestro.

Las pericias a cargo de la Policía Científica buscan establecer las causas mecánicas y ambientales que desencadenaron la tragedia vial. Entre las hipótesis principales se contempla la acumulación de agua sobre el asfalto o una falla en el enganche del acoplado. Uno de los investigadores, al evaluar la fuga del imputado, sostuvo que "resulta difícil sostener que el conductor del bitren no haya advertido el impacto".