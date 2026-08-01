Brutal accidente: un camión se cruzó de carril, chocó a un auto y murieron dos personas

Un brutal accidente sacudió a los automovilistas tras desatarse una verdadera tragedia en la autopista de la región santafesina. El violento siniestro vial ocurrió cuando un camión perdió la visibilidad por el fuerte temporal, se cruzó de carril y chocó contra un auto que transitaba por el lugar. Como consecuencia del devastador impacto, murieron dos personas que viajaban en el vehículo de menor tamaño. Las fuerzas de seguridad acudieron de inmediato para rescatar a los sobrevivientes del interior de la carrocería.

Cómo se produjo el brutal accidente en medio de la autopista

El secretario de Defensa Civil destacó que el camión se cruzó de carril e impactó el vehículo, y ambos terminaron fuera de la calzada. El hecho se registró sobre el kilómetro 64,5 del corredor vial, a la altura de la localidad de Monje, en sentido hacia la ciudad de Rosario. Una tercera persona que quedó atrapada entre los hierros retorcidos logró ser liberada por los bomberos y trasladada a un centro médico cercano.

Tanto el camión como el vehículo quedaron fuera de la calzada.

El operativo de emergencia obligó a implementar un corte total de tránsito sobre la traza en sentido descendente, provocando importantes demoras para los conductores. La Agencia Provincial de Seguridad Vial dispuso desvíos obligatorios hacia la Ruta Nacional 11 para permitir los trabajos científicos de la Policía Científica. El fiscal a cargo de la investigación ordenó preservar la escena para determinar las responsabilidades mecánicas y climatológicas que desencadenaron la fatalidad.

Las inclemencias meteorológicas jugaron un rol determinante en la pérdida de control del rodado pesado durante la jornada. La provincia atravesaba una alerta por copiosas precipitaciones que redujeron drásticamente la visión en varios tramos interurbanos. El funcionario a cargo del área de emergencias remarcó que las lluvias intensas generaron una nula visibilidad al momento del impacto, por lo que habían recomendado previamente evitar traslados innecesarios por las rutas de la zona.

Los dos muertos corresponden al vehículo de menor tamaño.

Para la jornada del sábado el Servicio Meteorológico Nacional mantiene los avisos preventivos por ráfagas de viento y tormentas fuertes en diversos departamentos santafesinos. Las autoridades viales reiteraron el pedido de extremar las precauciones, reducir las velocidades máximas y aumentar la distancia entre vehículos. En tanto, los peritos continuarán realizando los relevamientos mecánicos correspondientes sobre las unidades involucradas para cerrar la investigación judicial del episodio.