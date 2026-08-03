"Lo mató sin compasión": una joven fue detenida acusada de asesinar a su novio
La hermana del hombre asesinado apuntó contra Victoria Cantero, la detenida, quien fue acusada de cometer el crimen mientras mantenían una discusión.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Una joven de 25 años, identificada como Victoria Cantero, fue detenida en Resistencia, Chaco, acusada de asesinar a su novio, Matías Julián Álvarez, de una puñalada. El estremecedor suceso ocurrió este domingo, cerca de las 10 de la mañana, en medio de una presunta discusión de pareja.
La víctima ingresó al Hospital Julio C. Perrando gravemente herido acompañado por su cuñado, Facundo Cantero. No obstante, la herida de arma blanca en el tórax, del lado derecho, era demasiado profunda y, aunque ingresó al quirófano para ser operado, no resistió y falleció por un shock hipovolémico que causó un paro respiratorio.
Cantero —quien era amigo del joven mucho antes de que se relacionase con su hermana— especificó que recibió un llamado de auxilio, en el que pedía que vaya a su casa, y al llegar allí se lo encontró tirado en la vereda.
Las primeras informaciones y testimonios de personas cercanas a la pareja aseguran que se trataba de un vínculo tóxico, atravesado por hechos de violencia anteriores. Según informó DataChaco, la relación había terminado pero, poco tiempo atrás, decidieron retomar el noviazgo.
“La familia le decía que se tenía que alejar de ella porque era peligrosa”, contaron al medio chaqueño personas cercanas al joven.
La hermana de la víctima apuntó contra la joven detenida
En medio del dolor, la hermana de Matías Julián Álvarez denunció a través de sus redes sociales lo ocurrido con un desgarrador mensaje en el que pidió justicia y su deseo de que la acusada continúe presa.
“Pido justicia por mi hermano. Lo mataste sin compasión. No se pudo defender. Ojalá te pudras en la cárcel, sabías muy bien dónde apuñalarlo para que no sobreviviera. Destruiste una familia”, le escribió a la detenida en un posteo de Facebook.
En el cierre de su descargo, agregó otra fuerte frase dirigida a la sospechosa: “Hay un Dios que todo lo ve. Y vas a sufrir en carne propia lo que hiciste”.
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