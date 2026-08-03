El último estado de WhatsApp de Mailén, un presentimiento y una búsqueda desesperada: así hallaron su cuerpo

Un día después de que encontraran asesinada a Mailén Antonich, de 25 años, su cuñada y su tío advirtieron que se presentaron hasta en cuatro oportunidades en la comisaría para denunciar su desaparición y dieron detalles de las horas de búsqueda en el predio de Punta Cantera, en el sur de Mar del Plata.

Según reconstruyó su cuñada Mariana, comenzaron a las 19 del sábado a buscar a Mailén en el Balneario 0, donde "no había nada", y también en Waikiki, lugar en que el remisero les aseguró que la había dejado. "Llegamos al lugar, era todo una bajada de piedras y había un estilo de hotel, todo roto, viejo y entre plantas", describió la mujer, quien junto a su esposo y otros familiares comenzaron a revisar la zona con linternas.

Así fue el último adiós a Mailén Antonich.

Después de algunos minutos, ella les dijo de dirigirse hacia "unas cabañas", aunque uno de los primos le respondió que no se podía acceder por la presencia de dos serenos -los detenidos- y que debían ingresar por la playa.

De acuerdo al relato, el grupo que buscaba a Antonich consiguió entrar al sector de los "containers", guiado por una imagen que había tomado la víctima. "Mi marido empezó a golpear las cabañas y un chico gritó: ´Ahí voy´. Cuando abrió la puerta, nos largó un perro para que nos muerda. Entonces, le avisé que estábamos buscando algo y se disculpó", expresó.

Una vez que el hombre salió de la administración, le comentaron que buscaban a la joven que había ido a una entrevista "para limpiar las cabañas" y su respuesta fue que "no podía ser" porque en ese lugar "no entra nadie", conforme al testimonio.

Acto seguido, explicó que le enseñaron el estado de WhatsApp publicado por Mailén a las 17:04, donde se observaba que había estado parada en ese mismo lugar, y volvió a decirles que "no podía ser", aunque se ofreció a ayudarlos.

El predio de Punta Cantera se encuentra entre los balnearios de Punta Mogotes y Waikiki.

"Empezó a ayudarnos a buscar, pero se alejaba de donde encontraron el cuerpo. Nos dijo que entremos a un galpón y tan solo había cajas de vinos. Se ve que se drogaban ahí. Mi marido siguió revisando las cabañas y nunca revisamos ahí, donde vi una moto tapada que se la llevaron porque era robada", sostuvo.

Además, aclaró que el predio la ponía "nerviosa" y que le pidió a su pareja que la llevara a su casa, quien la acompañó pero regresó porque presentía que su hermana estaba allí. Horas más tarde, alrededor de las 00, él le avisó que los mismos sujetos estaban "quemando cosas adentro de un tacho" y que cuando le pidieron a uno que se saque la capucha, vieron que estaba "rasguñado y golpeado", según contó.

"´Acá está mi hermana´, me dijo. Le pedí que lo tomen con tranquilidad y le pegaron al sereno, pero uno escapó. Mi cuñado -hermano de Mailén- siguió buscando y encontró el cadáver", detalló la mujer, quien de inmediato fue anoticiada por su pareja y llamó al 911.

Antonich, de 25 años, tenía dos niñas de 1 y 6.

El vínculo con el remisero

En cuanto al vínculo con el conductor que la llevó a la supuesta entrevista de trabajo, su cuñada precisó que se habían conocido hacía pocos días y que él "la iba a buscar, la llevaba al hospital, la traía y la llevaba a pasear a ella y a la nena".

A su vez, reveló que "lo único" que el remisero les comentó es que Mailén le pidió que fuera a buscarla a las 21, pero esperó hasta las 22 y, como no había salido, abandonó el lugar.

"Él sabía dónde vivíamos. ¿Por qué no fue a mi casa a avisar que Mailén no contestaba el teléfono y que había ingresado a ese lugar y no salió más? Él no sabe ni dónde la dejó, en realidad, porque ella bajó y se fue, nada más".

La Policía y la demora en la denuncia

Por otro lado, acerca de la demora en radicar la denuncia debido a que el personal de la Comisaría Decimosexta se negó, consideró que fue "triste" porque se ven "policías en todos lados", pero cuando se necesitan, "no están". En esa línea, añadió que "no era una pavada", sino que buscaban a una persona.

Hay dos detenidos por el femicidio de Mailén que se negaron a declarar.

"Fuimos a la comisaría cuatro veces y nunca nos tomaron la denuncia, jamás. Siempre había un problema: que tenían dos presos, que había tres personas adelante mío o que tenían un auto robado. Fuimos nosotros y las personas que lo encontraron fueron sus propios hermanos", sentenció la mujer.

En paralelo, el tío de la víctima, Luis, le exigió a la Justicia que realice "el trabajo que tienen que hacer", pidió "que esto no pase más" y reclamó que "todavía no han aparecido responsables del lugar".

Asimismo, recordó que quienes hallaron el cuerpo fueron una agente de la Policía y los hermanos de Mailén. "Es feo para cualquier persona. Es una situación horrible. Queremos que aparezca alguien del lugar porque uno era sereno y el otro no. Los responsables no controlaron nada. Si no controlan eso, va a seguir pasando, está hecho para que pase esto", concluyó.