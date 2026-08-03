La Provincia vinculó el cierre del frigorífico Sadowa con la caída histórica del consumo de carne: “Se están fundiendo”

El cierre definitivo de Sadowa volvió a poner en agenda la crisis que atraviesa la industria frigorífica y la pérdida de puestos de trabajo en el sector.

El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, se refirió este lunes al cierre definitivo del exfrigorífico Sadowa de Mar del Plata y atribuyó la crisis que atraviesan las plantas orientadas al mercado interno a la fuerte caída del consumo de carne en Argentina. El funcionario sostuvo que, mientras los establecimientos exportadores muestran un buen desempeño, aquellos que dependen de las ventas locales "se están fundiendo" y despidiendo trabajadores.

Las declaraciones llegan pocos días después de que se confirmara el cierre del exSadowa, el frigorífico marplatense que había reabierto en 2023 bajo el nombre San Telmo, con la expectativa de volver a exportar tras tres años de inactividad, pero que finalmente cesó sus operaciones y desvinculó a la totalidad de su personal, unas 30 personas.

Desde el Gobierno bonaerense señalaron que programas como Cuenta DNI buscan sostener el consumo y la actividad comercial frente a la retracción económica.

Al analizar la situación del sector cárnico, durante una conferencia de prensa Bianco aseguró que el panorama es dispar. "Acá se da una particularidad en el sector ganadero. Tenemos un buen desempeño en las exportaciones, pero, por otro lado, aquellos frigoríficos enfocados al sector interno se están fundiendo porque tenemos el menor consumo de carne per cápita de la historia en Argentina, en los últimos 100 años", afirmó.

En esa línea, agregó que "aquellos frigoríficos que pueden exportar tienen un buen desempeño; aquellos enfocados en el mercado interno se están fundiendo, están cerrando y echando a sus trabajadores".

La caída del consumo de carne impacta con fuerza en los frigoríficos orientados al mercado interno, mientras las plantas exportadoras muestran un escenario diferente.

Las palabras del ministro coinciden con la situación que atravesó Sadowa. La empresa había retomado su actividad con expectativas de recuperar mercados externos, aunque en los últimos meses su operatoria estuvo concentrada en el abastecimiento del mercado doméstico. Finalmente, la firma decidió bajar definitivamente las persianas ante la imposibilidad de sostener la actividad.

Bianco señaló que, frente a este contexto económico, la Provincia intenta sostener el consumo y la actividad comercial con distintas herramientas. "Con nuestras humildes herramientas estamos tratando de dar solución no solo a la población, sino también de generar más ingresos en comercios e industrias. Una de esas herramientas son los descuentos que llevamos adelante con la Cuenta DNI", indicó.

El frigorífico Sadowa cerró sus puertas de manera definitiva tras no poder sostener su actividad y desvinculó a la totalidad de sus trabajadores.

El cierre de Sadowa volvió a poner sobre la mesa la situación que atraviesa la industria frigorífica orientada al mercado interno, golpeada por la retracción del consumo, mientras las plantas con perfil exportador logran compensar la caída de la demanda local gracias a las ventas al exterior.