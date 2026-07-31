Treinta trabajadores quedaron en la calle tras el cierre del frigorífico ex Sadowa: "Es el sustento de nuestras familias"

El comunicado del Sindicato de la Carne por el cierre del frigorífico ex Sadowa

Tras darse a conocer el cierre definitivo del frigorífico ex Sadowa y el consecuente desvinculamiento de alrededor de 30 trabajadores, el Sindicato de la Carne emitió un comunicado para referirse a la situación que está atravesando a todo el sector por estos días.

El gremio manifestó "su profunda preocupación" por el cierre definitivo del frigorífico y repudió la manera en que las y los trabajadores se enteraron: "Al presentarse en sus puestos de trabajo se encontraron con que no pudieron ingresar al establecimiento".

Además, destacaron que estos despidos se suman a los 10 del mes pasado, "cuyos trabajadores aún no han percibido la totalidad de las indemnizaciones que les corresponden, agravando la incertidumbre y el perjuicio para decenas de familias".

Por otra parte contaron que desde el Sindicato se encuentran realizando gestiones para garantizar esos cobros de todos los trabajadores afectados. "Exigimos a la empresa que cumpla con todas las obligaciones que le corresponden y brinde respuestas inmediatas a los trabajadores, quienes no pueden seguir siendo las víctimas de decisiones que ponen en riesgo su sustento y el de sus familias", agregaron.

La organización sindical "no descarta impulsar las medidas gremiales y legales que sean necesarias en defensa de los puestos de trabajo y de los derechos de los compañeros afectados", cerraron el comunicado.

El cierre del frigorífico San Telmo

El frigorífico San Telmo, que desde enero del 2023 funcionaba en la planta del histórico frigorífico Sadowa de Mar del Plata, cerró definitivamente sus puertas y dejó a otros 30 trabajadores sin empleo.

Este viernes los empleados se presentaron en el establecimiento ubicado sobre avenida Constitución al 10.300, pero no pudieron ingresar. "Los trabajadores se presentaron, pero no los dejaron entrar. Están esperando el envío de los telegramas, pero es un hecho", señalaron a 0223.

De esta manera, son 30 los nuevos despidos que se suman a los 10 trabajadores que habían sido desvinculados a principios de junio y que todavía esperan el pago correspondiente a sus indemnizaciones.

Durante los poco más de tres años de funcionamiento de San Telmo se sucedieron los períodos de menor actividad del frigorífico, más suspensiones y desvinculaciones, hasta desembocar ahora en el cierre definitivo de la planta. Representa un golpe a todo el sector industrial de Mar del Plata y pone punto final a la historia de una de las plantas frigoríficas más emblemáticas de la ciudad.