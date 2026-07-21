Más despidos en el frigorífico ex Sadowa: "El panorama es muy negro"

El fuerte retroceso en el consumo de carne vacuna también repercute en Mar del Plata y desde el Sindicato de la Carne advirtieron que la caída de las ventas impacta en la actividad de frigoríficos y carnicerías, obliga a reducir salarios mediante el régimen de garantía horaria y agrava la crisis que atraviesa el frigorífico ex Sadowa, donde continúan los despidos.

A partir de que la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (Ciccra) diera a conocer que el consumo de carne vacuna cayó más de 11% en el primer semestre, el secretario general del gremio, Osvaldo Quiroga, le explicó a 0223 que el número representa un "4,3% per cápita menos de carne roja por habitante en la Argentina" y que "en la ciudad los números son similares o un poco superiores".

En ese panorama, advirtió que se trata de "un tema alarmante" porque "se están rompiendo récords históricos de consumo de carne roja, que sigue bajando, y esto se ve reflejado en algunas cadenas de carnicería y en los propios establecimientos matarifes, afectando también a los trabajadores, que entran en garantía horaria".

Alertan que la caída del consumo de carne ya golpea a los frigoríficos de Mar del Plata.

Según detalló, el sindicato cuenta con "un régimen en el convenio colectivo de trabajo" que implica "una reducción de los salarios" en situaciones en las que la planta reduce o paraliza la faena. De esa manera, perciben un ingreso mínimo de dinero que protege a los empleados.

"Por razones ajenas, cuesta llegar a fin de mes y reduciendo los sueldos, va a costar mucho más", sostuvo el líder sindical, que además subrayó que "no es un problema de aumentos de la carne, que se ha estabilizado hace no mucho", sino que está sujeto al "poder adquisitivo de los argentinos, a los que les cuesta llegar cada día más a fin de mes".

A su vez, remarcó que mientras tanto "hay ministros o diputados disfrazados del Gobierno que salen a mentirle a la gente diciendo que la gente cambió el hábito de comer", cuando en realidad hay una preocupante porción del país que "no come dos comidas diarias".

A los trabajadores despedidos el pasado 24 de junio, aunque se les entregó la liquidación final, casi un més después todavía no se les había abonado.

Más despidos en el frigorífico ex Sadowa

En paralelo, esta problemática afecta directamente a los frigoríficos, como es el caso del ex Sadowa, que atraviesa una crítica situación. "Primero fueron 15 despidos y después por grupos de tres. Hoy echaron a otros tres empleados y mantuvimos una audiencia en el Ministerio de Trabajo", contó Quiroga sobre el conflicto laboral.

En ese sentido, consideró que el panorama es "muy negro" en el frigorífico y recordó que se encuentra "sin actividad desde mediados de enero, cuando realizaron la última faena de 40 animales".

Por los motivos presentados, afirmó que en el gremio se encuentran "preocupados" y que junto a los secretarios y la comisión directiva están "intentando todo lo legalmente posible para mantener la fuente de trabajo".