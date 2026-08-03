La historia tuvo final feliz: Vozinha cerró la novela y llegó a su nuevo club

El arquero Vozinha, quien se lució en el Mundial 2026 con la selección de Cabo Verde, llegó a Chile para incorporarse al Colo Colo y fue recibido por una multitud. Luego de varios días de incertidumbre, finalmente arribó al aeropuerto de Santiago, donde muchísimos fanáticos se acercaron para sacarse fotos y pedirle autógrafos.

El arquero caboverdiano había sido anunciado en los últimos días como nuevo refuerzo del gigante chileno, pero durante el fin de semana hubo mucha incertidumbre, ya que se rumoreó la posibilidad de que finalmente firmara contrato con el club marroquí Berkane. Sin embargo, el director ejecutivo de Colo Colo, Jaime Pizarro, había llevado tranquilidad al afirmar que la demora de Vozinha para llegar a tierras chilenas se dio simplemente por "situaciones personales".

El arquero de 40 años se hizo famoso a nivel mundial luego de su gran actuación en la Copa del Mundo, donde fue clave para que Cabo Verde superara la fase de grupos luego de los empates contra España (0-0), Uruguay (2-2) y Arabia Saudita (0-0). Estas actuaciones le permitieron ser votado en el 11 ideal del torneo de selecciones más importante del mundo, y el hecho de haberlo disputado como agente libre permitió que su llegada a Sudamérica se hiciera aún más fácil. La ilusión del combinado del país africano llegó hasta los 16avos de final, donde fue superado 3-2 por la Selección Argentina recién en el tiempo extra. En dicho encuentro, Vozinha tuvo una gran actuación y salvó a sus compañeros en varias oportunidades.

Actualmente, el Colo-Colo lidera la Liga de Primera de Chile con 42 puntos, 12 más que su escolta, la Universidad de Chile, por lo que tiene el camino allanado para conquistar su trigésimo quinto título doméstico. El debut de Vozinha en Colo-Colo podría darse este domingo en el partido ante Unión La Calera, correspondiente a la decimoctava fecha del campeonato doméstico de Chile.