Una familia marplatense fue la visitante número un millón de las Cataratas del Iguazú

Una familia de Mar del Plata protagonizó un momento que seguramente no olvidará: fue recibida como la visitante número un millón de las Cataratas del Iguazú en lo que va de 2026.

El particular reconocimiento ocurrió cuando los marplatenses ingresaron al Parque Nacional Iguazú, en Misiones, para conocer una de las Maravillas Naturales del Mundo.

Los protagonistas fueron Gisela Destafano y Martín Eduardo Peralta, quienes viajaron junto a sus hijas Franchesca, de 10 años, y Anastasia, de 3. La familia completó el viaje con un grupo de allegados integrado por Martín Albaya, Fernanda Gigena y Kyara Albaya.

Sin saberlo, su llegada quedaría registrada como una de las postales de la temporada turística misionera. Al momento de ingresar al Parque Nacional Iguazú, los marplatenses fueron sorprendidos con un recibimiento especial por parte de representantes del sector turístico.

La familia recibió obsequios, distinciones y recordatorios para conmemorar el momento en que se alcanzó la cifra de un millón de visitantes durante 2026.

Así, el viaje que comenzó en Mar del Plata para conocer uno de los principales atractivos naturales de la Argentina terminó con un recuerdo inesperado: convertirse en protagonistas de una jornada histórica para las Cataratas del Iguazú y el turismo de Misiones.