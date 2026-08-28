Exigen que los pingüinos del exAquarium sean devueltos al mar: "Venderlos es ilegal"

Los animales del exAquarium de Mar del Plata volvieron a quedar atrapados en el medio de un escándalo. Recientemente, activistas de la ciudad presentaron una denuncia contra los dueños por su presunta intención de vender los pingüinos.

El integrante del Observatorio Ciudadano GEO Naturaleza Juan Antonio Lorenzani explicó que se trata de una acción ilegal, ya que la Ley Nacional 22.421 de Conservación de la Fauna prohíbe tajantemente la tenencia, venta, tránsito y comercialización de fauna autóctona: "Estamos hablando de especies protegidas en todo el territorio nacional y por normativas provinciales y municipales".

La denuncia tiene lugar después del cierre del tradicional complejo marplatense, que al clausurar dejó bajo un manto de incertidumbre el futuro de los animales que aún están en el predio. Lorenzani aseguró que quedó radicada ante la Fiscalía en abril y que el expediente continúa su curso lentamente.

En esa línea, instó a las autoridades a intervenir para que "se cumpla la ley" y se dejen atrás "años de omisión y permisividad” del Estado con el funcionamiento del exAquarium.

El reclamo por los pingüinos

A través de las redes sociales, Lorenzani afirmó que los animales que ingresaron a las instalaciones con fines de rescate y rehabilitación deberían ser sometidos a una evaluación sanitaria profesional para determinar si están en condiciones de regresar a su hábitat natural, ya que ese sería "el único destino ético”.

Si los especialistas consideran que están dadas las condiciones, según el activista los pingüinos deberían avanzar hacia su rehabilitación y eventual reinserción en el mar.

También cuestionó que los animales puedan ser trasladados a otros espacios de cautiverio ya que considera que detrás de ello se inscribe "un negocio".

En la línea de su reclamo, recordó el caso del Tortugo Jorge, que durante años permaneció en cautiverio y finalmente pudo ser trasladado al mar. El animal es ejemplo de que tras una gestión cuidadosa es posible que regresen satisfactoriamente a su hábitat natural.