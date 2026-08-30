Dolor en la Iglesia por el fallecimiento del padre Hugo Segovia

La Diócesis de Mar del Plata informó este domingo por la noche "con pesar" el fallecimiento del padre Hugo Segovia, sacerdote de extensa y fecunda trayectoria ministerial.

Sus restos serán velados este lunes 31 de agosto, en el Hogar García Landera de Necochea. El martes 1 de septiembre, a las 10.00, se celebrará la Misa Exequial, tras la cual se realizará la cremación de sus restos.

"Elevamos nuestras oraciones por su eterno descanso y damos gracias a Dios por el don de su vida y su ministerio sacerdotal", expresaron.

Según trascendió, Segovia, de 95 años, se encontraba internado en grave estado en una clínica privada de Necochea, ciudad en que reside desde hace unos años. Su cuadro había empeorado en las últimas horas, por lo que desde su entorno pedían una cadena de oración. A fines de julio pasado había celebrado 65 años de vida sacerdotal.

Tras conocerse la noticia de su deceso, cientos de fieles lamentaron su pérdida física a través de las redes sociales. "Dio misa a las 8:15 de la mañana de cada día, sin falta y puntualmente hasta la semana pasada, como su capellán", destacó un usuario.

Segovia tenía 95 años.

Durante muchos años el padre Segovia fue uno de los curas más queridos de Mar del Plata y de la zona: fue párroco de Miramar desde 1980 hasta 1992, y desde 1992 hasta 2010 de San Carlos Borromeo de Mar del Plata. Además, fue coordinador del Consejo Municipal de Cultura Municipal desde 2002 hasta 2006 y en 2009 fue declarado Ciudadano Ilustre de Mar del Plata por “su extensa y comprometida labor social a favor de la comunidad”.

El Padre Hugo Segovia nació en Punta Alta, fue miembro honorario de Signis Argentina y fue presidente de la Organización Católica Internacional del Cine. Además, se desempeñó como profesor de Filosofía y Ciencias de la Educación en la Universidad de La Plata y se recibió de Licenciado en Derecho Canónico en la Universidad Pontificia Gregoriana de Roma.