El mundo de la música está de luto: murió Dolly Parton a los 80 años

Dolly Parton, una de las artistas más reconocidas de la historia de la música estadounidense, murió este martes a los 80 años en Nashville, Tennessee.

La noticia fue confirmada por su sobrino, Bryan Seaver, a través de las redes sociales y generó un fuerte impacto a nivel internacional. Parton fue cantante, compositora, actriz, filántropa y empresaria, y tuvo una trayectoria que trascendió ampliamente la música.

Por el momento, no se informó oficialmente la causa de su muerte. En los últimos meses, la artista había reducido sus apariciones públicas y suspendido algunos compromisos profesionales debido a distintos problemas de salud.

Con una carrera de más de seis décadas, Dolly Parton se convirtió en una de las grandes figuras de la cultura popular estadounidense y dejó una huella que excedió las fronteras de su país.