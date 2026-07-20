Identificaron a la marplatense que murió tras volcar con su hija en la ruta 74

El fatal accidente que se produjo el domingo por la mañana en la ruta 74 dejó como saldo una mujer fallecida y una niña de 11 años hospitalizada. El accidente enlutó a las comunidades de Ayacucho y Mar del Plata, de donde era oriunda la víctima.

De acuerdo a los datos que obtuvo 0223, la víctima fue identificada como Paula Hernandorena, de 44 años. Sus restos fueron inhumados en el cementerio municipal este lunes por la mañana.

La noticia del trágico accidente conmocionó a sus seres queridos y allegados. "Mis condolencia para su familia. Que descanses en paz, Paulita", escribió una conocida en redes sociales.

Tal como se informó, el accidente tuvo lugar en la ruta provincial 74 a pocos metros del Basural Municipal de la localidad de Ayacucho Las víctimas viajaban en un Fiat Palio que provenía desde Mar del Plata. Según el informe proporcionado por los bomberos a medios locales, el vehículo habría mordido la banquina, lo que provocó que se atravesara y volcara hacia el margen opuesto de la ruta.

Tras perder el control, el automóvil terminó dentro de un campo lindero, impactando contra un tramo del alambrado, lo que agravó las consecuencias del siniestro.

La conductora mordió la banquina y terminó dentro de un campo lindero.

En el lugar del accidente trabajaron efectivos del Destacamento de Policía Vial de Las Armas, junto a personal de emergencias y otros organismos que participaron en el operativo para asistir a los afectados y asegurar la zona.

La menor de 11 años fue trasladada para recibir atención médica, mientras que lamentablemente la mujer no sobrevivió al vuelco.