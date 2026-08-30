Sorteo 3404 del Quini 6: hubo 29 ganadores en el Siempre Sale y cada uno se llevó más de $17 millones
En el sorteo del Quini 6 de este domingo 30 de agosto hubo en juego un pozo de más de 9.700 millones de pesos en las cuatro modalidades.
Por Redacción 0223
PARA 0223
El sorteo número 3404 del Quini 6 de este domingo 30 de agosto puso en juego esta noche un pozo de más de 9.700 millones de pesos, con más de un millón y medio de apuestas que persiguen el sueño se hacerse millonarios con el juego más popular y con mejores premios del país.
En el sorteo de la modalidad "Tradicional" del Quini 6 hubo en juego esta noche un premio de más de 1.322 millones de pesos. Los números que salieron fueron: 07 - 23 - 45 - 14 - 22- 40. En esta modalidad no hubo ganadores con seis aciertos y el pozo seguirá creciendo para el sorteo del próximo miércoles.
En el sorteo de la "Segunda Vuelta" del Quini 6 hubo en juego un pozo de 1.686 millones de pesos. Los números que salieron esta noche fueron: 17 - 40 - 38 - 36 - 11 - 05. En esta modalidad tampoco hubo ganadores con seis aciertos y el pozo seguirá aumentado para el sorteo que viene.
Sorteo del Quini 6: resultados y ganadores del domingo 30 de agosto
El sorteo de la modalidad "Revancha" del Quini 6 puso en juego este miércoles un pozo de más de 5.975 millones de pesos en premios. Los números que salieron fueron: 05 - 00 - 10 - 26 - 20 - 28. En esta modalidad no hubo apostadores con seis aciertos y el enorme pozo aumentará aún más para el próximo sorteo.
El sorteo del "Siempre Sale" del Quini 6 puso en juego un pozo de más de 494 millones de pesos. Los números que salieron fueron: 13 - 36 - 14 - 06 - 37 - 21. Hubo 29 ganadores con 5 aciertos y cada uno se llevó más de $17 millones.
El sorteo del próximo miércoles del Quini 6 pondrá en juego un pozo total estimado de más de 10.500 millones de pesos.
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