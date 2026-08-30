Sorteo 3404 del Quini 6: hubo 29 ganadores en el Siempre Sale y cada uno se llevó más de $17 millones

El sorteo número 3404 del Quini 6 de este domingo 30 de agosto puso en juego esta noche un pozo de más de 9.700 millones de pesos, con más de un millón y medio de apuestas que persiguen el sueño se hacerse millonarios con el juego más popular y con mejores premios del país.

En el sorteo de la modalidad "Tradicional" del Quini 6 hubo en juego esta noche un premio de más de 1.322 millones de pesos. Los números que salieron fueron: 07 - 23 - 45 - 14 - 22- 40. En esta modalidad no hubo ganadores con seis aciertos y el pozo seguirá creciendo para el sorteo del próximo miércoles.

En el sorteo de la "Segunda Vuelta" del Quini 6 hubo en juego un pozo de 1.686 millones de pesos. Los números que salieron esta noche fueron: 17 - 40 - 38 - 36 - 11 - 05. En esta modalidad tampoco hubo ganadores con seis aciertos y el pozo seguirá aumentado para el sorteo que viene.

En el sorteo del Quini 6 de este domingo 30 de agosto hubo en juego un pozo de más de 9.700 millones de pesos

Sorteo del Quini 6: resultados y ganadores del domingo 30 de agosto

El sorteo de la modalidad "Revancha" del Quini 6 puso en juego este miércoles un pozo de más de 5.975 millones de pesos en premios. Los números que salieron fueron: 05 - 00 - 10 - 26 - 20 - 28. En esta modalidad no hubo apostadores con seis aciertos y el enorme pozo aumentará aún más para el próximo sorteo.

El sorteo del "Siempre Sale" del Quini 6 puso en juego un pozo de más de 494 millones de pesos. Los números que salieron fueron: 13 - 36 - 14 - 06 - 37 - 21. Hubo 29 ganadores con 5 aciertos y cada uno se llevó más de $17 millones.

El sorteo del próximo miércoles del Quini 6 pondrá en juego un pozo total estimado de más de 10.500 millones de pesos.