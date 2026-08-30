“Dame los dólares que sos papero”: asaltan a productor rural y lo abandonan a varios kilómetros de su casa

Al menos seis delincuentes armados y con sus rostros cubiertos asaltaron el viernes a la noche al ex campeón de TC Walter Hernández en su casa de La Polola, lo golpearon, se lo llevaron en su camioneta y lo abandonaron a varios kilómetros del lugar.

Según los datos que pudo confirmar 0223, los ladrones sorprendieron al producto, lo redujeron a golpes y le exigieron la entrega de dinero. “Danos los dólares que sos papero” era la amenaza que repetían antes de subirlo a la camioneta Toyta SW4 de la víctima.

El robo fue el viernes.

La banda sustrajo el celular de la víctima, anillos, una billetera con documentación y un millón de pesos antes de darse a la fuga con Hernández privado de su libertad. A varios kilómetros del lugar lo hicieron descender y escaparon.

Horas después el rodado fue hallado incendiado horas después en el barrio Las Heras mientras personal del Comando de Patrullas Rural hacía las primeras actuaciones para intentar identificar a los autores.

Hernández fue golpeado la altura del abdomen y en la cabeza, pero no requirió atención médica.