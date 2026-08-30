“Dame los dólares que sos papero”: asaltan a productor rural y lo abandonan a varios kilómetros de su casa
Sucedió el viernes a la noche en la casa del ex campeón de TC Walter Hernández en La Polola. Se llevaron en su camioneta Toyota SW4 que fue hallada incendiada en el barrio Las Heras.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Al menos seis delincuentes armados y con sus rostros cubiertos asaltaron el viernes a la noche al ex campeón de TC Walter Hernández en su casa de La Polola, lo golpearon, se lo llevaron en su camioneta y lo abandonaron a varios kilómetros del lugar.
Según los datos que pudo confirmar 0223, los ladrones sorprendieron al producto, lo redujeron a golpes y le exigieron la entrega de dinero. “Danos los dólares que sos papero” era la amenaza que repetían antes de subirlo a la camioneta Toyta SW4 de la víctima.
La banda sustrajo el celular de la víctima, anillos, una billetera con documentación y un millón de pesos antes de darse a la fuga con Hernández privado de su libertad. A varios kilómetros del lugar lo hicieron descender y escaparon.
Horas después el rodado fue hallado incendiado horas después en el barrio Las Heras mientras personal del Comando de Patrullas Rural hacía las primeras actuaciones para intentar identificar a los autores.
Hernández fue golpeado la altura del abdomen y en la cabeza, pero no requirió atención médica.
Leé también
Temas
Lo más
leído