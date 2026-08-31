Darío Grandinetti vuelve a Mar del Plata con una obra íntima y conmovedora

Darío Grandinetti, reconocido actor y recordado por sus grandes interpretaciones, regresa a los escenarios de la mano del director Javier Daulte. “El escritor de todas las cosas” es el nombre de la obra que lo llevará por los escenarios del país, y lo tendrá en Mar del Plata el sábado 12 de septiembre a las 21 en el Centro de Arte Radio City Roxy.

“El escritor de todas las cosas” propone un viaje íntimo y conmovedor por la vida de un hombre que hizo de la escritura su manera de estar en el mundo. Desde un pasillo olvidado de un teatro, el protagonista reconstruye su historia mientras escucha, a la distancia, una obra que él mismo escribió y que se representa una vez más.

La función será el 12 de septiembre

A lo largo de un monólogo vertiginoso, cargado de humor, lucidez y emoción, la obra explora el poder ambiguo de las palabras: escribir puede herir, separar, matar simbólicamente; pero también puede consolar, acompañar y, a veces, salvar. La escritura aparece aquí despojada de solemnidad y atravesada por la vida cotidiana: frases anónimas, textos funcionales, palabras destinadas a no dejar huella… que sin embargo la dejan.

Con una mirada profundamente humana y sin golpes bajos, la obra reflexiona sobre el paso del tiempo, la memoria, los vínculos familiares, el amor y la necesidad —aun incomprensible— de crear. ¿Para qué escribir? ¿A quién le sirve? ¿Qué responsabilidad implica poner palabras en circulación?

“El escritor de todas las cosas” es una pieza sobre la fragilidad y la potencia de la ficción, sobre el miedo a haber perdido el tiempo y la intuición de que, incluso en los lugares más impensados, las palabras pueden ayudarnos a encontrar alguien.

Las entradas están disponibles en sistema Plateanet o en la boletería del teatro.