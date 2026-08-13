"Es lo que hay": Confusa Algarabía vuelve al Auditorium con un show renovado

La murga de estilo uruguayo se presenta en el Auditorium

La murga marplatense Confusa Algarabía presenta su nuevo espectáculo "Es lo que hay", el sábado 15 de agosto a las 20 hs en la Sala Astor Piazzolla del Complejo Auditorium,

La murga de estilo uruguayo se presenta en el Auditorium

Con una propuesta artística que combina música, actuación y puesta escénica colectiva, "Es lo que hay" transporta al público al universo de una compañía circense cuyos integrantes intentan sostener el espectáculo mientras enfrentan tensiones personales, afectivas y laborales.

A través de personajes como payasos, acróbatas, domadores y presentadores, la obra utiliza la metáfora del circo para reflexionar sobre problemáticas contemporáneas vinculadas al individualismo, la precariedad económica, los mandatos estéticos y la necesidad de construir comunidad.

Entre números que desafían el equilibrio y escenas que revelan las complejidades detrás del espectáculo, la obra expone con humor, las contradicciones de una sociedad marcada por la incertidumbre y la competencia. En ese contexto, la carpa circense se transforma en un espacio donde la solidaridad y el trabajo colectivo aparecen como condiciones indispensables para seguir adelante.

Las entradas se encuentran en venta en la boletería del teatro (Boulevard Marítimo Patricio Peralta Ramos 2280), o por sistema Plateanet.