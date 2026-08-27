Fabiana Cantilo llega con toda su potencia a Mar del Plata: imperdible show en BrewHouse

La cantante llega con una única fecha a la ciudad

Fabiana Cantilo es una de las voces más emblemáticas de la música nacional que el próximo 21 de noviembre volverá a la ciudad con un show en el que repasará sus grandes hits. La cita es a las 20 en Ciudad Cultural Brewhouse Puerto.

Será un show con toda la potencia de una artista que sigue marcando el pulso de la escena nacional. Es decir, un viaje por himnos que marcaron generaciones y las joyas menos exploradas de su repertorio.

El espectáculo pone en primer plano la potencia de la interpretación de la cantante de "Mary Poppins y el deshollinador".

Cantilo inició su carrera en los años 80, junto a bandas como “Las Bay Biscuits” y “Los Twist”. Más tarde, trabajó con artistas fundamentales como Charly García, Fito Páez y Pedro Aznar.

Su vigencia artística se reafirmó en los últimos años, con giras internacionales Sold out y presentaciones en escenarios emblemáticos.

Los tickets están disponibles sistema Cultutickets.