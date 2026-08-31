Los senadores cobrarán casi $13,2 millones por mes: cuánto aumentarán sus dietas

Los senadores nacionales pasarán a cobrar $13.115.760 brutos por mes desde enero de 2027, cuando perciban la dieta correspondiente a diciembre. El incremento, que representa casi $1 millón más respecto de los aproximadamente $12.260.000 que cobran actualmente, quedó definido luego de que los gremios con representación en el Congreso acordaran una nueva paritaria con las autoridades de ambas cámaras legislativas.

La actualización contempla una suba acumulada del 6,98%, que se aplicará de manera escalonada hasta fin de año. El esquema acordado para los trabajadores del Congreso establece un aumento del 1,9% en septiembre, 1,8% en octubre, 1,6% en noviembre y 1,5% en diciembre.

La particularidad es que el incremento de los senadores está directamente vinculado a esa negociación salarial. Esto ocurre por el mecanismo que los propios integrantes de la Cámara alta aprobaron en abril de 2024, cuando decidieron que sus ingresos dejaran de estar fijados en una suma de dinero y pasaran a calcularse en función de los módulos que determinan los salarios de los empleados del Congreso.

Cómo se calcula la dieta de los senadores

El módulo es la unidad que se utiliza para establecer los salarios de las distintas categorías que integran la escala de los trabajadores del Congreso. A partir de la resolución aprobada por los senadores el 18 de abril de 2024, la dieta de los legisladores quedó atada a 4000 módulos.

Ese monto se distribuye en distintos conceptos: 2500 módulos corresponden a la dieta, 1000 a gastos de representación y otros 500 al concepto de desarraigo.

De esta manera, cada actualización salarial acordada para los empleados legislativos también impacta sobre los ingresos de los senadores. Con la última paritaria, que acumulará un 6,98% de aumento, la dieta de los integrantes de la Cámara alta llegará a los $13.115.760 brutos a partir de enero de 2027.