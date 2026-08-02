Una encuesta revela que el 64% rechaza la gestión de Milei y lo señala como responsable de la crisis económica

Un nuevo sondeo de las consultoras Alaska y Trespuntozero revela que el relato de la "herencia recibida", que durante meses le permitió al gobierno nacional esquivar el desgaste electoral, está perdiendo sustento en la opinión pública. El 63,7% de los argentinos cree que el responsable de la crisis económica es Javier Milei, en un cambio de tendencia que preocupa en la Casa Rosada.

En diciembre del año pasado, el 44,1% todavía culpaba a los gobiernos anteriores por la situación económica y solo el 49,2% responsabilizaba a Milei. Ahora, quienes culpan a los gobiernos anteriores son menos del 30%.

El segmento más crítico con la gestión nacional es el de las personas de entre 30 y 49 años: tres de cada cuatro —el 75,1%— evalúa la gestión de Milei como mala o muy mala, el porcentaje más alto de todos los grupos etarios relevados. En el otro extremo, los jóvenes de 16 a 29 años son quienes muestran mayor apoyo relativo, con un 39,2% de evaluación positiva, aunque aún así más de la mitad de ese segmento —el 51,7%— también la rechaza. Los mayores de 50 años registran un 65,1% de evaluación negativa.

La mirada más crítica sobre el gobierno nacional se concentra en el Área Metropolitana de Buenos Aires (Amba), donde el 69,5% evalúa la gestión como mala o muy mala, casi siete puntos por encima del interior del país, que registra un 62,7% de rechazo

El rechazo a la gestión nacional alcanza el 64,6% de imagen negativa para el presidente y atraviesa todos los segmentos de la población sin distinción. Las mujeres registran un 65,5% de evaluación negativa y los hombres un 64,1%, lo que marca que la histórica brecha de género que solía favorecer al oficialismo prácticamente desapareció.

La duda sobre la capacidad de recuperación

Más allá de la asignación de responsabilidades, el dato que más preocupa al gobierno de cara a 2027 es otro: el 62,9% no cree que el gobierno de Milei sea capaz de revertir la situación económica actual. Solo el 28,9% lo ve capaz de surfear la crisis. En diciembre, el 40,6% lo veía capaz.

La imagen negativa de Milei llega al 64,6%, casi empatada con la de Sergio Massa y superada solo por la de Mauricio Macri, que registra un 68,7% de imagen negativa. El escenario complica la estrategia oficial, que apuesta a un triunfo en primera vuelta en octubre de 2027 para evitar un ballotage.

La encuesta de Alaska - Trespuntozero by LPO