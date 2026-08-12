Procesan al intendente Matías Rappallini por retener documentos en la elección del 2019

Matías Rappallini se halla de licencia en su cargo como intendente de Maipú desde junio de 2024.

La Cámara Nacional Electoral confirmó el procesamiento del intendente de Maipú, Matías Rappallini, en uso actual de licencia, en el marco de una causa que investiga maniobras destinadas a impedir que vecinos del distrito ejercieran su derecho al voto durante las elecciones de 2019. En ese entonces el histórico dirigente radical logró la reelección por una diferencia escasa de votos pero en el marco de múltiples denuncias contra sus funcionarios por retener decenas de documentos de identidad justo el día anterior a la jornada de los comicios.

La resolución también alcanza a la actual jefa comunal interina Lorena Otermín, que asumió al frente del Ejecutivo tras ganar una banca de concejal por el radicalismo en 2023. Rappallini llegó a la intendencia de Maipú en 2015 en reemplazo de su hermano Aníbal, como candidato de Juntos por el Cambio. Dos años después también resultó advertido y cuestionado durante la pandemia del coronavirus, al viajar a Estados Unidos y a su regreso no realizar el aislamiento indicado.

La denuncia en 2019 y la resolución siete años después

La investigación por el accionar del gobierno de Rappallini se originó a partir de denuncias realizadas por su contrincante en las elecciones de ese 2019, Facundo Coudannes, quien en aquel entonces confirmaba en diálogo con 0223 el perjuicio que había sufrido su candidatura por el Frente de Todos y brindaba detalles de lo sucedido.

El domingo 27 de octubre de 2019, Rappallini obtuvo 4.212 sufragios, mientras que Coudannes había reunido 4.163. Con decenas de personas sin haber podido votar, el proceso eleccionario quedó completamente en duda.

En ese momento, el jefe comunal rechazó las acusaciones y sostuvo que se trataba de una maniobra para calificar a su triunfo como una estafa. Semanas después, desde la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires avalaron el reclamo efectuado por el candidato kirchnerista.

Coudannes, candidato a intendente por el Frente de Todos, y Rappallini, de Juntos por el Cambio.

Una estructura que afectó a decenas de electores

Con el avance de la investigación, el expediente incorporó testimonios y otros elementos que llevaron a la Justicia a reconstruir una presunta estructura que habría perjudicado a al menos 27 personas. Residentes del distrito dijeron haber recibido propuestas de dinero, alimentos, colchones, materiales para la construcción, asistencia social o gestiones ante el municipio a cambio de entregar sus documentos.

El expediente también contiene declaraciones de trabajadores relacionados con una cooperativa municipal, quienes señalaron que habrían sido amenazados con perder sus empleos si no entregaban el DNI. A esto se sumaron testimonios que hicieron referencia al acompañamiento de determinados electores hasta los lugares de votación y a mecanismos destinados a controlar que colocaran en el cuarto oscuro la boleta del oficialismo.

Para la Justicia, las conductas investigadas podrían exceder las prácticas de clientelismo político y haber incidido directamente sobre la libertad de los electores y el ejercicio del derecho al sufragio.

Embargo de bienes para el Ejecutivo de Maipú

En abril de 2026, el juez federal con competencia electoral Alejo Ramos Padilla procesó a Rappallini y a Otermín y dispuso, además, un embargo sobre sus bienes por una suma cercana a los 30 millones de pesos. Esa decisión fue ahora confirmada por la Cámara Nacional Electoral.

La acusación está encuadrada en los artículos 137 y 140 del Código Nacional Electoral, referidos a la retención indebida de documentos y a las maniobras que, mediante engaños u otros mecanismos, busquen inducir a una persona a abstenerse de votar.

La continuidad de la familia Rappallini en el gobierno de Maipú

El expediente también vuelve a poner el foco sobre la presencia de la familia Rappallini en la conducción política de Maipú. Tras suceder a su hermano Aníbal, quien había estado al frente del municipio durante los ocho años anteriores, en 2023 Matías obtuvo un tercer mandato consecutivo.

En junio de 2024, sin embargo, pidió una licencia por tiempo indeterminado y sin goce de sueldo para dedicarse a la administración de Gigot Cosméticos, una empresa perteneciente a su familia.

Desde entonces, Lorena Otermín quedó a cargo del Ejecutivo municipal. A pesar de esa situación, la municipalidad de Maipú continúa identificando oficialmente a Rappallini como intendente, aunque actualmente permanece en uso de licencia.