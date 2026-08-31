El intendente que transformó San Nicolás: "Los argentinos están atrapados entre dos malas opciones y se resignan a vivir mal"

Santiago Passaglia, intendente de San Nicolás de los Arroyos por Hechos, estuvo de visita en Mar del Plata, desde donde disparó contra el gobierno nacional y el kirchnerismo con la misma intensidad, presentó el modelo de gestión que transformó su municipio y adelantó que en 2027 el partido que integra tendrá una propuesta electoral en la ciudad.

En diálogo con Extra FM 102.1, la radio de 0223, Passaglia fue directo al describir el estado de ánimo que encontró en su recorrida por distintos municipios del país. "Hay muchos argentinos que la están pasando mal, que son los que están haciendo el gran esfuerzo, y que de a poco se van cansando, se van agotando y van tirando la toalla", afirmó.

Para el intendente, el problema central es que el esfuerzo dejó de tener sentido. "Hoy estudiás, te preparás y no conseguís laburo. Trabajás y con suerte llegás a fin de mes. Tenés que elegir qué pagás pero no podés progresar. Eso frustra a todos y te empezás a resignar y a acostumbrarte a vivir mal", describió.

"Hablo con muchísima gente que se levanta temprano, se rompe el lomo, hace lo que siempre le dijeron que tenía que hacer. No ve a sus hijos, no se toma vacaciones y no avanza, no progresa. Entonces ¿para qué me rompo el lomo todo el día? Eso es lo primero que hay que recuperar. Que el esfuerzo tenga sentido. Y eso es a partir de la cultura del trabajo. Lo primero que tenemos que recuperar es el laburo, el laburo de calidad y el poder adquisitivo, el sueldo. Eso es básico. Ahí está la base de todos los problemas", razonó el dirigente bonaerense.

Las pymes, con las máquinas apagadas

Para Passaglia, la salida de la crisis económica no requiere soluciones mágicas sino encender los motores que ya existen pero están frenados. "Hoy tenés industria con inversiones hechas y la mitad de las máquinas apagadas. Automáticamente podría empezar a generar laburos de calidad, horas extras, y eso después te impacta en el consumo", señaló.

El obstáculo, según el intendente, no es la capacidad de los empresarios sino las condiciones que el Estado no genera. "Hay muchas pymes que son eficientes puertas adentro, que hacen las cosas bien, pero cuando les cargás el peso del Estado, los impuestos y el costo logístico, es imposible que compitan. Pero te aseguro que si les das las mismas condiciones que tienen los de afuera, los argentinos somos buenos y podemos competir con cualquiera".

En ese punto, Passaglia apuntó tanto al kirchnerismo como al gobierno de Milei con el mismo argumento de fondo. "El kirchnerismo nos cerró y dijo que no competíamos con nadie. No había un sistema que te llevara a ser más eficiente. Ahora este gobierno abrió todo pero no les dio las condiciones para competir. Ninguno de los dos cree en los argentinos. Si no das las condiciones, es una sentencia de muerte para las pymes", afirmó.

Su propuesta es una tercera vía: competir, pero con reglas justas. "En el mundo hay que competir y eso te mejora, te hace superarte. Pero dale las condiciones. El gobierno tiene que sentarse con los distintos sectores, entender dónde tenemos ventajas competitivas y darles rápido lo que necesitan para exportar. Eso es urgente", afirmó.

El modelo San Nicolás: de 1.500 empleados a 490

Passaglia presentó la experiencia de su ciudad como prueba de que hay otra manera de hacer política. Cuando llegó al gobierno, San Nicolás era deficitaria, con las luces quemadas y los accesos rotos. Su primera medida fue reducir la planta de empleados municipales de 1.500 a 490, sin despidos sino a través de una modernización del Estado que llevó todos los trámites al celular, incluyendo la renovación de la licencia de conducir.

"Hoy San Nicolás es el municipio más eficiente de la Argentina. Los recursos que en la mayoría de las ciudades se gastan en burocracia, en nosotros vuelven en inversiones", señaló. En los últimos diez años construyeron tres hospitales, un estadio, un autódromo, 25 kilómetros de costanera y 20 de desagües pluviales, con recursos propios y sin depender de la provincia ni de la nación.

"Los argentinos están atrapados en la grieta"

En el plano político, Passaglia fue igualmente crítico de la polarización que domina la escena nacional. "Hoy parece que solo tenemos dos alternativas: volver a un pasado que ya sabemos cómo termina, en inflación, pobreza y corrupción; o un presente malo y mediocre. Los argentinos se sienten atrapados en esa grieta que no los deja salir", afirmó.

"Nosotros creemos que hay que jubilar una generación de políticos que son parte del fracaso de la Argentina", remarcó, y cuestionó la lógica de las alianzas electorales tradicionales: "No creemos que nos dé valor amontonar políticos. Hay que tener una identidad y un mensaje claro, respaldado con propuestas concretas".

Con vistas al 2027, Passaglia dejó un anuncio concreto para los marplatenses: "Hechos va a tener una propuesta acá en Mar del Plata para los vecinos que quieren una ciudad ordenada, moderna, donde los recursos y el esfuerzo que hacen hoy no se pierda en la burocracia, sino que vuelva en pavimento, en iluminación LED, en grandes obras. No soy un optimista del gol: ya lo hicimos en San Nicolás y tengo muy claro que acá en Mar del Plata también se puede hacer".