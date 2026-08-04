Atención: cómo hacer el trámite para pagar un 55% menos con la SUBE en Mar del Plata

Una excelente oportunidad económica se encuentra disponible para miles de usuarios del transporte público en todo el territorio nacional. A través de la gestión de la Tarifa Social Federal, distintos grupos de beneficiarios de ANSES pueden acceder a un beneficio gratuito que permite abonar un 55% menos en el boleto mediante la tarjeta SUBE. Esta rebaja en el costo de los pasajes se aplica de forma automática en cada viaje una vez que el usuario completa el registro formal de su tarjeta.

El paso a paso para obtener el descuento del 55% en la SUBE

La medida alcanza a un abanico diverso de sectores vulnerables, entre los que se destacan jubilados, pensionados y titulares de la Asignación Universal por Hijo o por Embarazo. También están incluidos los beneficiarios de Becas Progresar, trabajadores de casas particulares, monotributistas sociales, veteranos de Guerra de Malvinas y titulares de programas sociales como Volver al Trabajo. Desde el organismo aclararon que el descuento no se otorga de manera automática, por lo que resulta imprescindible realizar la gestión previa.

El dinero se descuenta una vez realizado el procedimiento.

Para tramitar la franquicia de forma online, el usuario debe ingresar primero a la plataforma virtual Mi ANSES utilizando su CUIL y Clave de la Seguridad Social. Dentro de la pestaña de programas y beneficios, la persona tiene que seleccionar la opción para generar un PIN SUBE de seis dígitos. Este código numérico debe ser copiado y vinculado directamente en la cuenta personal del sistema SUBE. El procedimiento también puede realizarse presencialmente en las oficinas de atención con DNI y plástico en mano.

Una vez que el trámite fue aprobado en el sistema, es obligatorio realizar el paso final para habilitar la rebaja en los viajes. La activación se completa de manera muy sencilla al apoyar la tarjeta en cualquiera de las Terminales Automáticas SUBE distribuidas en las estaciones. Quienes dispongan de un teléfono celular compatible con tecnología NFC pueden hacer esta validación directamente desde la aplicación oficial sin necesidad de trasladarse a un punto físico.

Los que tienen NFC también pueden ejecutar la validación desde el celu.

Completado este proceso de registro y validación, la rebaja del 55% se descuenta en cada pasaje en colectivo, tren o subte integrados al sistema. El descuento representa un alivio significativo para el bolsillo de los sectores de menores ingresos que utilizan el transporte diariamente. Las autoridades remarcaron que el trámite es cien por ciento gratuito y recordaron la importancia de mantener la tarjeta SUBE registrada a nombre del titular correspondiente para conservar el beneficio.