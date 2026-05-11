Se levanta el paro de colectivos: depositaron los sueldos

El servicio se irá normalizando a lo largo de la mañana. Foto: 0223.

Desde las primeras horas del lunes comenzó el movimiento en las distintas cabeceras de colectivos de Mar del Plata desde donde salieron las unidades de colectivo que permanecieron estacionadas durante todo el fin de semana en medio del paro por falta de pago de salarios a los choferes.

El movimiento pudo observarse en las terminales ubicadas en avenida Constitución, Juan B. Justo y 180 y también en Alice y 180, donde los micros empezaron a dirigirse hacia distintos puntos de la ciudad ante la expectativa por una inminente normalización del servicio.

El servicio se irá normalizando a lo largo de la mañana. Foto: 0223.

A las 8.21 llegó la sorpresa: "Ya está depositado el sueldo, en momentos más saldrán las unidades a trabajar a engancharse en el recorrido", informaron a 0223.

Según pudo saber 0223, los choferes aguardaban durante las primeras horas del día la acreditación de los salarios correspondientes al mes de abril para definir el regreso pleno del servicio, por lo que la vuelta al servicio se irá normalizando a lo largo de la mañana

Los colectivos ya salieron de las cabeceras a las 8.30. Foto: 0223.

Cómo arrancó el paro

El conflicto se inició el viernes por la tarde, cuando la Unión Tranviarios Automotor (UTA) lanzó una retención de tareas por la falta de pago de los sueldos. Durante el fin de semana hubo una audiencia en el Ministerio de Trabajo bonaerense, donde las empresas nucleadas en la Cámara Marplatense de Empresas del Transporte Automotor de Pasajeros (Cametap) se comprometieron a depositar los salarios este lunes.