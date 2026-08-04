Aldosivi confirmó la llegada de Braian Cufré

El jugador que llegó a Primera en Vélez, se dará el gusto de jugar en el club del que es hincha.

Se sigue armando Aldosivi para afrontar el Torneo Clausura y este martes, se firmó el contrato y se confirmó la llegada de Braian Cufré, el lateral izquiero marplatense, socio e hincha del club, que llega para aportar su experiencia y su categoría para intentar lograr el objetivo de salvar la categoría.

Con 29 años y una extensa trayectoria, viene de jugar 10 partidos en el Remo de Brasil. Surgido en River de Mar del Plata, continuó su formación en Vélez Sarsfield, con quien debutó en Primera División a los 18 años. Tras gran cantidad de encuentros en el "Fortín", se fue a España donde jugó en Mallorca en Segunda y Primera, y en el ascenso en el Málaga. De ahí, fue al New York City de la MLS en Estados Unidos.

A principios de 2024 volvió a Vélez, pero un mes después quedó involucrado en una denuncia de abuso sexual junto a otros compañeros en Tucumán, y el "Fortín" le rescindió el contrato. El tiempo le dio la razón al marplatense y a los otros futbolistas y dictaron el sobreseimiento.

Su próximo destino fue Central Córdoba de Santiago del Estero, donde cumplió con creces en un equipo que hizo historia en la Copa Libertadores ganándole a Flamengo en el Maracaná.



