Todavía no: Almada se acerca a River, pero Flamengo no se baja de la pelea

Cuando todos lo dan casi por confirmado como nuevo jugador de River, Flamengo no se baja de la pelea para quedarse con los servicios de Thiago Almada y sumar jerarquía para la segunda parte de la Copa Libertadores. El futbolista de la Selección Argentina tiene todo acordado con el "millonario", pero los brasileños se acercan más a lo que pretende Atlético de Madrid.

El jugador surgido de Vélez quiere definir el próximo destino donde desplegar su fútbol antes del lunes 10, fecha que tendría pactada con el Atlético de Madrid para retomar las actividades de la pretemporada 2026/27. En este momento, Almada se encuentra disfrutando de sus vacaciones luego de su participación en la Copa Mundial 2026 realizada en Estados Unidos, Canadá y México, donde la Selección Argentina llegó a la final y fue derrotada por 1-0 ante España.

De esta manera, desde el entorno del jugador afirman que River lleva la delantera con el visto bueno de Thiago por su buena relación con los campeones del mundo que juegan en el club, Nicolás Otamendi y Ángel Correa y su deseo por volver al país. Desde el lado del representante, que comparte con Correa, el "Millonario" tendría las condiciones contractuales acordadas con el jugador y está en las últimas instancias de las negociaciones con el equipo español, el cual pretende recuperar la inversión de más de 20 millones de euros desembolsados en 2025 al Botafogo.

En los últimos días el club de Núñez habría dado una última propuesta que se acerca bastante al monto requerido por el "Colchonero", estirándose lo necesario para quedarse con el 50% del pase de Almada, ofreciéndole un contrato a largo plazo siendo uno de los mejor pagos en el plantel.

Aunque Flamengo sigue predispuesto a quedarse con el jugador de la Selección argentina; según lo trascendido, el "Mengao" envió una oferta de 30.000.000 de euros y un contrato hasta 2030, una oferta que seduce más al Madrid que a Thiago.