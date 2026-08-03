Impresionante: cuándo fue la última vez que River había perdido 5 partidos consecutivos
El equipo de Coudet rompe todas las rachas negativas, pero con la caída ante Central alcanzó una marca que hay que remontarse a antes del profesionalismo.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Por la Fecha 3 del Torneo Clausura 2026, River Plate no pudo ante Rosario Central, que triunfó por la mínima este domingo en el Estadio Monumental. Nicolás Otamendi, en contra, fue el autor del único gol que hizo que River iguale su peor racha negativa de la historia, que tenía más de 100 años de vigencia.
Es que, ante Rosario Central, River encadenó 5 derrotas consecutivas por campeonatos de AFA, algo que no le ocurría desde 1911. El Millonario no levanta cabeza y profundiza una crisis que se mete en los libros de la institución.
La mala racha tiene vigencia desde la final del Torneo Apertura, donde River cayó por 3-2 ante Belgrano de Córdoba. Desde entonces, tras el parate por el Mundial 2026, fueron caídas ante Barracas Central, Gimnasia y Rosario Central, estas por el Torneo Clausura, y ante Aldosivi, por Copa Argentina.
Tan grave es la situación, que después de muchos años, los hinchas se juntaron en el Hall tras el partido para gritar contra la dirigencia encabezada por Stéfano Di Carlo y pedir la vuelta de Ramón Díaz.
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