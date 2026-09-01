Sin calefacción y con cortes de luz: la situación que complica a los juzgados en Mar del Plata

Sin calefacción y con cortes de luz: la situación que complica a un juzgado en Mar del Plata

Los problemas edilicios en Tribunales siguen creciendo diariamente y hoy afectan el normal funcionamiento de los juzgados N°10, N°11, N°12 y N°13 . Hace más de dos semanas que el lugar está sin calefacción y los trabajadores no pueden desarrollar sus tareas con normalidad.

En el sótano del edificio de Almirante Brown 1771 hay una caldera que se rompió y, hasta el momento, no pudo ser reemplazada.

De acuerdo con lo señalado por trabajadores del lugar, el principal inconveniente es que no se consigue el repuesto necesario para poner nuevamente en funcionamiento el sistema de calefacción, por lo que tampoco cuentan todavía con un presupuesto definitivo para avanzar con la reparación.

La caldera del Juzgado en lo Civil y Comercial N°11 se rompió hace 18 días y no consiguen el repuesto.

“Una vez que esté el valor, la Corte deberá determinar si es viable o no y luego ordenar la reparación y/o el cambio”, explicaron en diálogo con 0223.

La situación se vuelve especialmente compleja durante los días de frío. Ante la falta de calefacción central, los empleados recurren a artefactos eléctricos para intentar mantener una temperatura adecuada, pero la instalación no soporta el consumo de varios equipos funcionando simultáneamente. “Hacen que se corte la luz”, señalaron.

Frente a este escenario, la solución provisoria adoptada fue reducir la cantidad de personas presentes en el edificio y trasladar parte de las tareas al trabajo remoto.

La situación complica el acceso a expedientes viejos que no están digitalizados.

De esta manera, quienes concurren al juzgado pueden utilizar algunos equipos de calefacción sin sobrecargar la instalación eléctrica.

La modalidad, sin embargo, también genera dificultades para determinadas tareas: “La gente está comprometida con el trabajo y sale igual, pero si precisan cosas físicas como expedientes viejos es más complicado porque no hay quien las busque”, indicaron.

Una reparación que depende de la Corte

Según explicaron los trabajadores, la solución no depende exclusivamente de las autoridades locales, sino de la disponibilidad presupuestaria que otorgue la Suprema Corte de Justicia bonaerense para afrontar el arreglo o eventual reemplazo de la caldera.

Ante los cortes de luz provocados por los artefactos eléctricos, parte del personal trabaja de manera remota.

Esto genera incertidumbre respecto de cuándo podría normalizarse la situación y existe la posibilidad de que el problema continúe durante buena parte de la temporada invernal. “Creemos que este año no llegará la solución”, manifestaron.

La preocupación se suma, además, al estado general del inmueble. Los trabajadores señalaron que se trata del “único edificio propio que posee” la Justicia bonaerense en Mar del Plata y cuestionaron la falta de mantenimiento: “Ni siquiera le ponen pintura”.

Los trabajadores no creen que la situación se arregle este año.

Mientras aguardan una definición presupuestaria y una eventual reparación o reemplazo de la caldera, el personal continúa trabajando bajo un esquema excepcional, con parte de los empleados de manera remota y una presencia reducida en las oficinas para evitar que el uso de calefactores eléctricos provoque nuevos cortes de energía.