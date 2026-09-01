Día Mundial de la Leucemia linfocítica crónica: el 89% de las personas diagnosticadas no reconocieron los síntomas

En el marco del Día Mundial de la Leucemia linfocítica crónica una encuesta internacional advierte que 9 de cada 10 pacientes con leucemia linfocítica crónica no reconocen los síntomas antes del diagnóstica. Siendo que la leucemia linfocítica crónica (LLC) suele avanzar lentamente y, en sus primeras etapas, puede pasar inadvertida o manifestarse a través de signos que las personas difícilmente relacionan con una enfermedad oncohematológica.





7 de cada 10 pacientes había experimentado síntomas antes de recibir el diagnóstico, pero, entre ellos, el 89% ignoraba que podían ser manifestaciones de una leucemia.

Frontiers in Hematology,

66 años y el 84% tenía 56 años o más

Asociación Leucemia Mieloide Argentina,

un tipo de glóbulo blanco

adultos mayores

recibir el diagnóstico de LLC no significa necesariamente que deba iniciarse un tratamiento de inmediato.

European Hematology Association

terapias dirigidas, libres de quimioterapia y durante un período previamente establecido.

La encuesta realizada en varios países apuntó aSobre los síntomas, el más frecuente fue la fatiga, mencionada por el 40% de los encuestados, seguida por la inflamación de los ganglios linfáticos (27%) y la fiebre o sudoración nocturna (19%). Además el 71% de los casos, la enfermedad fue detectada a partir de un análisis de sangre o un control de salud.El estudio, publicado enfue realizado en Brasil, Canadá, China, Dinamarca, Estados Unidos, Irlanda, Israel, Italia, Países Bajos, Reino Unido y República Checa, entre otros, obteniendo 846 respuestas de personas con LLC. La edad mediana de los pacientes fue de. Pero desde lamencionaron que esta realidad también se da en el país.La leucemia linfocítica crónica es un tipo de cáncer de la sangre que afecta a los linfocitos () que es más frecuente eny, a diferencia de lo que ocurre con otros tipos de cáncer,Incluso en la encuesta destacó que en el 84% , los pacientes realizan estudios prolongados antes de comenzar el tratamiento.En paralelo con la publicación de esta encuesta, este año laactualizó sus guías para el manejo de la enfermedad que reflejan el avance de los tratamientos. Entre sus recomendaciones, entre ellos destacan que la quimioinmunoterapia ya no está recomendada cuando se dispone de tratamientos dirigidos.Para muchos pacientes, tratar la LLC hoy puede significar recibir combinaciones deUna vez completado este, si la enfermedad se encuentra adecuadamente controlada, el paciente atraviesa una etapa sin medicación, manteniendo los controles correspondientes.