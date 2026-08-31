Orgullo: más de 60 residentes egresaron del Higa y se suman a la salud pública

Este egreso masivo representa un aporte directo a la capacidad resolutiva de la salud pública, nutriendo a los centros asistenciales de profesionales con un alto estándar técnico

El Hospital Interzonal General de Agudos Dr. Oscar Alende celebró una importante jornada para la formación médica y profesional de la región. En una ceremonia cargada de emoción realizada en la sala Astor Piazzolla del Teatro Auditorium, más de 60 residentes completaron su etapa formativa de posgrado, un hito que no solo jerarquiza el recurso humano del sistema sanitario, sino que consolida al "Regional" como el hospital escuela de referencia en el sudeste bonaerense.

Acompañados por familiares, amigos, colegas y autoridades institucionales, recibieron sus diplomas nuevos especialistas, 42 residentes, 21 jefes de residencia, 3 concurrentes y 2 fellow, formados en áreas críticas de la atención como: Clínica Médica y Quirúrgica, Cirugía, Terapia Intensiva, Anestesiología, Ginecología, Cardiología, Neurocirugía, Kinesiología, Nutrición, Traumatología, Psicología, Psiquiatría, Farmacia, Gastroenterologia, Enfermería, hematología, Infectologia, y Bioquímica.

Este egreso masivo representa un aporte directo a la capacidad resolutiva de la salud pública, nutriendo a los centros asistenciales de profesionales con un alto estándar técnico y una profunda vocación de servicio.

Durante el encuentro, dirigieron la palabra, el jefe del Servicio de Docencia, Dr. Ralph Vargas, las jefas del servicio de enfermería Mónica Chiramberro y Claudia Villa y la residente egresada, Lic. Vera Lechuga.

El acto contó además con un momento musical llevado adelante por el residente egresado Cristian Lipari. Además contó con la presencia de autoridades de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de Mar del Plata, directivos de clínicas de la ciudad, de la cooperadora de los hospitales, colegio médico, jefaturas de diferentes servicios, representantes gremiales, de la región sanitaria 8va y los directores asociados del HIGA, Matías Maciel, Alejandra García y Renata Montaño Oliver, reflejando el trabajo articulado entre la academia, la zona y la gestión hospitalaria.

El cierre de la jornada estuvo a cargo del director ejecutivo del hospital, Lic. Carlos Gómez, quien felicitó a las nuevas cohortes y remarcó la trascendencia de la educación médica continua en la institución: "Cada residente que se forma en nuestro hospital es una apuesta al futuro de la salud pública. Ser un hospital escuela de esta magnitud implica no solo atender la demanda diaria de miles de vecinos, sino formar con excelencia a quienes cuidarán a nuestra comunidad en los próximos años".

Con esta nueva camada de profesionales, el HIGA reafirma su política estratégica de fortalecimiento del sistema público, garantizando una atención de calidad, basada en el conocimiento científico, la docencia y el compromiso social.