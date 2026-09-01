Peligro total: se filma manejando a 100 km/h por avenidas de Mar del Plata y a más de 200 km/h en la ruta

El joven pertence a la comunidad zíngara y es familiar de un famoso personaje de las redes sociales.

Un joven de la comunidad zíngara sube publicaciones a redes sociales conduciendo su camioneta a altas velocidades tanto por las avenidas Jara y Colón como en la ruta, superando hasta los 200 kilómetros por hora (km/h).

Aunque las publicaciones de la cuenta de TikTok @yoni-xtrem comenzaron a tomar relevancia en las últimas horas, en realidad la gran mayoría fue subida a fines del año pasado.

En uno de sus videos más populares, que superó el millón de visitas, se lo observa manejando su rodado de color blanco a más de 100 km/h por la avenida Colón, desde Jara hasta la calle Italia, cuando fue detenido por un semáforo.

En un posteo diferente, la velocidad incluso es más alta y alcanzó a circular por la ruta a 220 km/h, mientras filma su perspectiva. Dentro de su usuario, también hay videos en los que es registrado conduciendo de forma imprudente por la avenida Jara, en la zona del club Alvarado.

La dinámica del contenido que sube no tiene variaciones: él mismo, mencionado como Jonathan, utiliza su mano izquierda para sostener el teléfono y grabar, y con la derecha sostiene el volante a 110 km/h por avenidas de Mar del Plata, en general por los barrios Bernardino Rivadavia y Don Bosco.

A su vez, también se lo observó junto a otro personaje viral de Internet, José Reyes, quien sería su tío y es conocido por videos con su pareja, en los que le grita "Gordita" y ella le enseña qué preparo para comer.