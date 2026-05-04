¿Quién si no?: una Amarok estacionó en el espacio reservado para ambulancias en la avenida Colón

Como de costumbre, el conductor de una camioneta Amarok volvió a dar de qué hablar en redes sociales, luego de que su conductor estacionara en el espacio reservado para una ambulancia del Centro de Atención Primaria de la Salud (Caps) N° 1.

En el video, que se volvió viral en Internet al ser compartido por la reconocida página @boludosconamarok, se observa al vehículo en el sector exclusivo de la unidad del Caps ubicado en la avenida Colón y Salta, mientras un sujeto describe la situación.

Quien registró esa imagen relató el llamativo episodio y expresó con ironía: "Reservado para la ambulancia, la única de la zona, pero no contaba con que este es el hábitat natural de la ´amarokí´ y que los envidiosos tienen que esperar".

Según se logra visualizar, el automovilista regresó al rodado al percatar que el vehículo especializado para la atención médica no podía estacionar y, aunque no fue captado en cámara, se presume que habría abandonado el espacio.

En Mar del Plata, el valor de la multa por mal estacionamiento (que incluye obstruir una reserva para ambulancias) oscila actualmente entre $110.750 y $221.500. Este costo se calcula en base a la Unidad Fija (UF), que para el bimestre mayo-junio de 2026 se estableció en $2.215. La infracción por estacionar incorrectamente está penalizada con un rango de 50 a 100 UF.