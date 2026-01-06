Y sí, una Amarok: una camioneta mal estacionada, sin patente y en contramano se llevó todas las multas posibles

El vehículo tiene cinco infracciones pegadas en cada una de las ventanillas y el parabrisas.

El conductor de una camioneta Amarok azul estacionó indebidamente de tantas formas en la zona de La Perla que se llevó todas las multas de la temporada de verano en Mar del Plata.

Según se logra visualizar en un video al que accedió 0223, el vehículo se encuentra estacionado en la esquina de Ituzaingó y Salta, no solamente en contramano, sino que además tapando el cruce peatonal.

De esta manera, el rodado de gran porte reduce la visibilidad y seguridad para conductores y peatones, y obstruye el flujo de tránsito.

Pero además de ambas faltas, la camioneta se encuentra lejos del cordón y con la caja sobresaliendo del espacio permitido para estacionar, ocasionando un peligro para quienes conducen por Ituzaingó.

Por otro lado, se logra corroborar que tampoco cuenta con patente y teniendo en cuenta las diferentes infracciones, un inspector le pegó cinco multas que dicen "Vehículo en infracción", aunque no se puede distinguir si el contenido posterior es idéntico en cada una de ellas.