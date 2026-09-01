Se negó a declarar el ex policía acusado de colaborar con una banda que robaba casas

El ex policía acusado de brindar información a los miembros de una banda que asaltó una vivienda en marzo de este y que fue desafectado de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) se negó a declarar este martes en Tribunales y seguirá alojado en el complejo penitenciario de Batán mientras avanza la búsqueda de cuatro prófugos.

Nahuel Paz se entrevistó con el abogado penalista Mauricio Varela y no quiso dar su versión de los hechos ante el fiscal Mariano Moyano que le imputa el delito de robo quíntuplemente agravado por su comisión en lugar poblado y en banda, por escalamiento, efracción, uso de armas y por ser miembro integrante de la fuerza policial. También se le atribuyen los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, omisión de promover la persecución de delincuentes, y la tenencia ilegitima de armas de fuego de uso civil.

Nahuel Paz se negó a declarar ante el fiscal Mariano Moyano.

Paz ya había quedado detenido cuando en uno de los allanamientos avalados por la Justicia de Garantías hallaron en su vivienda varias armas de fuego sin declarar. Por ese delito inicial, también se había negado a declarar.

Tal como se adelantó, por ese robo cometido en marzo en Batán se pidió la detención de cuatro sujetos identificados como Miguel Ángel Robaina, Facundo Emanuel Cozzi, Agustín Jeremías Uriel Alderete y Carlos Sebastiano Romero Barbas: ninguno fue hallado en los domicilios y se insertaron sus pedidos de captura.

Está acusado de facilitar información de la frecuencia policial para favorecer la fuga de una banda que había cometido un robo en Batán

De manera paralela a esta causa en la fiscalía temática se investiga a otro efectivo policial, que también fue desafectado, acusado de tener una colaboración similar con otro grupo de delincuentes.

El nombre de Matías Sosa, que cumplía funciones en la comisaría decimoquinta, apareció en uno de los celulares que fueron secuestrados a mediados de abril tras la aprehensión de dos jóvenes que asaltaron a una familia en inmediaciones de las calles Beruti y Don Bosco y que fueron aprehendidos en el barrio San Jorge.

Ese grupo también está sospechado de cometer un millonario robo en la ciudad de Balcarce que es investigado por el fiscal Rodolfo Moure.