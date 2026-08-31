Femicidio de Mailén: pidieron la prisión preventiva de los dos acusados

La presentación fue realizada al juzgado de Garantías a más de un mes del femicidio.

La investigación por el femicidio de Mailén Antonich sumó este lunes una novedad clave: la Fiscalía solicitó que los dos detenidos por el crimen permanezcan privados de su libertad bajo prisión preventiva, acusados como coautores del homicidio.

La medida alcanza a Agustín Nicolás Bartolomé Díaz y José Luis Aquino, quienes están detenidos desde los primeros días de la investigación. Ahora será la Justicia de Garantías, a cargo de Daniel De Marco, la que deberá resolver si convierte sus actuales detenciones en prisión preventiva.

El pedido de Carlos Russo se produce a poco más de un mes del crimen de Mailén y luego de una serie de medidas que la Justicia llevó adelante para intentar reconstruir qué ocurrió desde que la joven llegó al complejo de Punta Mogotes hasta que fue asesinada.

Cuando asumió la representación de la familia, el abogado Wenceslao Méndez había advertido que el período previo a la definición de la prisión preventiva podía ser determinante para la causa.

El letrado había asegurado que existía “muchísima prueba” pendiente de incorporarse al expediente y que, durante ese período, podían producirse avances para determinar quiénes participaron del crimen y qué responsabilidad tuvo cada uno.

Entre las medidas de prueba que generaron expectativa se encuentra el análisis de los teléfonos celulares secuestrados durante la investigación. La familia había reclamado que esos dispositivos fueran peritados con rapidez y también había expresado su preocupación por la posibilidad de que los detenidos pudieran tener acceso a teléfonos mientras permanecen privados de su libertad.

Ese reclamo se produjo cuando los familiares regresaron al lugar donde Mailén fue asesinada y volvieron a pedir que el crimen sea esclarecido en su totalidad.

Uno de los interrogantes que todavía rodea al expediente es si hubo otras personas involucradas en el femicidio. El abogado de la familia había planteado esa posibilidad a partir de algunos testimonios que, según explicó, indicarían que la persona que recibió a Mailén cuando llegó al lugar no coincidiría físicamente con ninguno de los dos detenidos.

Otra de las pruebas que la querella considera relevante son las cámaras de seguridad del Hotel Sasso, ubicado en las inmediaciones del lugar donde ocurrió el crimen. Méndez había señalado que existen numerosas horas de grabación y que las imágenes podrían permitir reconstruir parte de los movimientos de Mailén y de las personas que estuvieron en el lugar.

La familia también había reclamado que se profundizara el análisis de las imágenes. El hermano de Mailén, Walter, sostuvo que en los registros de las cámaras habría material que podría aportar información para reconstruir lo sucedido.