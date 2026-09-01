Piden donaciones para festejar el Día del Niño en un merendero: "Queremos que todos los chicos tengan su juguete"

Quienes quieran colaborar, pueden comunicarse con el merendero a través de sus redes.

El comedor y merendero independiente Caricias al corazón está organizando su celebración del Día del Niño, el próximo domingo 6 de septiembre, para agasajar a todos los chicos y las chicas del barrio que actualmente acuden al espacio.

Este año, las donaciones no llegaron como en otras oportunidades y desde la organización lanzaron un pedido de colaboración a la comunidad para completar el festejo que las y los niños esperan.

El festejo tiene previsto agasajar a unos 100 niños, de entre 4 meses y 12 años de edad, con una merienda compartida, inflables, juegos y animación. Pero pocos días antes del festejo, aseguraron que no cuentan con todos los productos necesarios para llevarlo adelante.

“Queremos agasajar a los niños como cada año”, dijeron desde la organización y agregaron: “Nos faltan juguetes y snacks. Tenemos algunos juguetes, jugo y alfajores, es lo único que pudimos conseguir hasta el momento”.

El objetivo es poder completar la merienda y garantizar que cada chico pueda recibir un regalo. Desde Caricias al corazón remarcaron que todavía hay tiempo para ayudar a completar lo que falta.

La prioridad está puesta especialmente en los juguetes y productos para la merienda, para que sea posible abarcar a los 100 niños que participarán del festejo. El propósito es "que todos los chicos tengan su juguete".

Cualquier colaboración puede ser de mucha ayuda para el merendero. Quienes quieran hacerlo, pueden comunicarse con Caricias al corazón a través de su Instagram: @caricias.alcorazonn.