"Cada ayuda es un pasito más para su tratamiento": Zoe lucha contra la leucemia y su familia lanzó un nuevo pedido

La familia de la menor busca ayuda para afrontar los gastos que surgen durante este proceso.

La familia de Zoe Luna, la niña de 11 años que fue diagnosticada con leucemia y por quien se inició una campaña solidaria en Mar del Plata, realizó un nuevo pedido de ayuda para poder afrontar los gastos que implica su tratamiento.

A través de un mensaje difundido en las últimas horas, sus familiares pusieron el foco en una realidad que a veces queda en segundo plano: el impacto económico que atraviesa una familia cuando uno de sus integrantes lucha contra una enfermedad. “Hay algo de lo que casi nadie habla cuando tu nena tiene cáncer: el miedo a no tener cómo pagarlo”, expresaron en el comunicado.

Lanzaron una campaña solidaria para ayudar a Zoe, una pequeña marplatense que fue diagnosticada con leucemia.

Según detallaron, el tratamiento de Zoe no se limita a una única intervención, sino que contempla cirugías, quimioterapia, radioterapia, medicamentos y controles, lo que genera una importante preocupación por los costos que deben afrontar durante el proceso.

“¿Y si no puedo trabajar para cuidarla? ¿De dónde voy a sacar dinero? ¿Quién va a sostener a mi casa mientras yo la sostengo a ella? ¿Y si el tratamiento se alarga? ¿Y si aparecen gastos que no teníamos contemplados?”, plantearon en el mensaje.

En ese sentido, los padres de la niña remarcaron que "la ansiedad económica también enferma la cabeza” y agregaron: “Porque cuando estás intentando que tu hija sobreviva a una enfermedad, lo último que necesitás es sentir que también tenés que sobrevivir económicamente”.

La niña, que asiste a la Escuela Primaria N° 47 Ricardo Gutiérrez, atraviesa sus primeros pasos en el tratamiento contra la enfermedad.

A pesar de la preocupación y "la angustia", la familia destacó que el amor "es más grande" y pidió a quienes puedan colaborar que lo hagan para acompañarla durante este momento.

Quienes quieran ayudar pueden hacerlo mediante una transferencia al alias "adriano31", a nombre de Alejandro Luna. “Todo suma para el tratamiento de Zoe”, concluyeron.