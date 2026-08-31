“Quiero que sepas que te estoy buscando”: una influencer marplatense quiere reencontrarse con sus ocho hermanos biológicos

María Lourdes Fernández Furio, modelo plus size, influencer de Mar del Plata y mamá de Emilia, publicó un video en redes sociales con una búsqueda muy personal: quiere reencontrarse con sus ocho hermanos biológicos y conocer sus orígenes.

Lourdes nació el 23 de septiembre de 1996 y apenas diez días después, el 3 de octubre, fue adoptada por Mario y Ángela, sus padres, quienes actualmente la acompañan en esta búsqueda.

A través de un video contó que, según consta en su expediente, tiene ocho hermanos biológicos que en aquel momento se encontraban en condición de hogar. También pudo conocer el nombre de su madre biológica, Hilda Esther Márquez, de quien entiende que estaría con vida.

“No suelo comunicar esto ni exponer tanto lo que es, no diría miserias, pero son cosas que duelen y que condicionaron un poco mi vida”, expresó.

Por este motivo. “mi foco y centro es encontrar a mis hermanos biológicos”, remarcó, y explicó que busca “sanar, saber la verdad, conocer mi origen y qué pasó”.

En esta línea y sobre la construcción de sus historia, resaltó: “Quiero conocerlos, saber quiénes son, si me parezco a alguien”.

Finalmente, hizo un pedido a quienes puedan aportar información: “Si alguien tiene algún dato que me pueda servir, estoy sumamente agradecida. O si crees que sos hijo y justo estás viendo este video, quiero que sepas que te estoy buscando”.