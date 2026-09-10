El Castagnino reabre sus puertas con una muestra imperdible

El museo reabre sus puertas este viernes y desde el sábado puede ser visitado por el público

El Museo Juan Carlos Castagnino ubicado en la emblemática Villa Ortiz Basualdo volverá a abrir sus puestas este fin de semana. Según indicaron desde el Ente Municipal de Turismo y Cultura (EmturyC) el espacio cultural ubicado en avenida Colón 1189 reinaugurará este viernes.

El museo reabre sus puertas este viernes y desde el sábado puede ser visitado por el público

En el marco de esta reapertura se realizará también una presentación de obras del artista Eduardo Martín, como parte de la propuesta que acompañará el regreso de este emblemático espacio cultural de la ciudad. "La inauguración tendrá lugar el viernes 11 de septiembre a las 18 y contará con la presencia de invitados del artista. Esta instancia será de carácter privado y no estará abierta al público en general", detallaron.

A partir del sábado 12 de septiembre, el Museo Castagnino volverá a recibir visitantes en su horario habitual, de miércoles a lunes de 14 a 19. Los martes permanecerá cerrado.

La reapertura permitirá al público volver a recorrer este espacio patrimonial y disfrutar de las propuestas artísticas que formarán parte de esta nueva etapa del Museo Municipal de Arte Juan Carlos Castagnino.